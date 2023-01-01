Описание

Традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой, выполненной из одного целого куска натуральной кожи. Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу. Крепятся фотографии к страницам с помощью клейких стикеров (принцип двухстороннего скотча) или уголков. Несмотря на то, что размещение фотографий потребует времени, есть свои очевидные плюсы: оформление каждого альбома будет уникальным.

Между страницами проложены вкладки из пергамина (кальки), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться.

Сделано в Италии.