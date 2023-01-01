Фотоальбом Tezoro «Верона», 17х23 см, 60 страниц, натуральная кожа
Код товара : УТ-00040011
Артикул : B198
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Характеристики
Описание
Традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой, выполненной из одного целого куска натуральной кожи. Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу. Крепятся фотографии к страницам с помощью клейких стикеров (принцип двухстороннего скотча) или уголков. Несмотря на то, что размещение фотографий потребует времени, есть свои очевидные плюсы: оформление каждого альбома будет уникальным.
Между страницами проложены вкладки из пергамина (кальки), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться.
Сделано в Италии.