Крышка задняя Flama FL-LBCS для объективов Sony E-Mount
Код товара : УТ-00047795
Артикул : FL-LBCS
599 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Универсальная задняя крышка для всех объективов Sony с байонетом Е. Защищает от попадания внутрь пыли и грязи при хранении объектива отдельно от камеры. Материал: пластик.