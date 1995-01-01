Крышка для объектива Flama FL-37MM 37мм
Код товара : УТ-00023411
Артикул : 87489
390 ₽
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Описание
Крышка объектива предназначена для защиты фронтальной линзы объектива от попадания пыли, грязи, брызг воды и механических повреждений.
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