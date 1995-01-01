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Стабилизатор FeiyuTech Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов

  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
  • Vimble VB4 Creator Bundle с модулем X1, для смартфонов
Код товара:УТ-00080330
Артикул:Vimble 4 Kit

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

FeiyuTech Vimble VB4 – модель трехосевого стабилизатора для смартфонов, представленная в конце 2023 года. От предыдущей версии (Vimble 3) отличается улучшенными алгоритмами стабилизации и усовершенствованной эргономикой: в частности, стабилизатор стал компактнее в сложенном положении, а сбоку на рукоятке у него появилось колесо, которое можно использовать для фокусировки, зуммирования или поворота / наклона телефона. Как и у предыдущего поколения, FeiyuTech выпускает 2 версии стабилизатора: VB4 и VB4SE. Основное отличие: у VB4 есть встроенный телескопический монопод, который выдвигается на дополнительные 22 см, что удобно для съемки селфи, а также съемки с высокого или низкого ракурса. У VB4SE монопода нет, но зато больше емкость аккумулятора и ниже цена.

В комплектацию VB4 Creator Bundle входит модуль интеллектуального слежения Tracking Module X1, который позволяет использовать функции слежения и управления жестами, когда вы пользуетесь стандартным приложением «Камера» вашего телефона, а не приложением Feiyu ON. Небольшая светодиодная лампа с регулируемой яркостью обеспечивает мягкое заполняющее освещение. Модуль подключается в USB-C порт на стабилизаторе, он распознает следующие жесты:

  • Знак ОК – начать отслеживание
  • Открытая ладонь – начать запись видео
  • Уголки пальцами вверх, свести или развести руки в стороны – зум камеры
  • Два кулака с пальцами вверх – переключиться в вертикальный режим
  • Два кулака с пальцами вправо – переключиться в горизонтальный режим
  • Два кулака с большими пальцами друг к другу – прекратить отслеживание

Vimble VB4 обладает зажимом с широкими губками: большинство телефонов можно использовать, не вынимая их из чехла (максимальная толщина: 12.5 мм). Максимальная нагрузка составляет 260 г, поэтому телефоны можно использовать вместе с аксессуарами: с клетками, объективами для смартфона и так далее. В сложенном положении стабилизатор очень компактный, легко помещается в небольшую сумочку или карман куртки. В основании рукоятки предусмотрено штативное гнездо 1/4", благодаря которому можно присоединить мини-треногу (идет в комплекте), штатив, монопод или другой держатель.

FeiyuTech VB4 может работать как со стандартным приложением «Камера» вашего телефона (соединяется напрямую по Bluetooth), так и с собственным приложением Feiyu ON. Второй вариант позволяет использовать расширенные возможности: слежение за выбранным объектом, распознавание лиц (с последующим слежением), управление жестами, создание панорам из нескольких снимков, съемка тайм-лапс видео и так далее.

Аккумулятор встроенный, заряжается через USB-C порт приблизительно за 2.5 часа. Емкости батареи хватает на 6.5 часов работы в статичном положении, при съемке в движении вы можете рассчитывать приблизительно на 2.5-3 часа работы без подзарядки.

В целом, FeiyuTech VB4 – это недорогой стабилизатор, который обладает практически всеми функциями, которые обычно требуются от подобных устройств.

Характеристики

  • Ширина телефона: от 49 до 88 мм
  • Толщина телефона: до 12.5 мм
  • Вес телефона: до 260 г
  • Соединение: Bluetooth 5.0
  • Размеры в сложенном состоянии: 159.5 х 52.8 х 98.5 мм
  • Размеры в раскрытом состоянии: 282.5 х 124.7 х 53.5 мм
  • Вес: 335 г
  • Рабочая температура: от -10° до +45° С
  • Контролируемый диапазон наклона: -20° ~ 35°
  • Контролируемый диапазон крена: +/- 60°
  • Контролируемый диапазон поворота: от -80° ~ +185°
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 950 мАч, до 6.5 часов использования
  • Материал корпуса: нейлон, усиленный стекловолокном, монопод – алюминиевый сплав

Комплектация

  • Стабилизатор
  • Модуль интеллектуального слежения X1
  • Рукоятка-тренога
  • Кабель USB-C
  • Тканевый чехол
  • Инструкция