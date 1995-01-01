Электронный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Модели Vimble 3 и Vimble 3SE выпускаются параллельно, основным отличием является выдвижная телескопическая рукоятка – она есть у Vimble 3, а у Vimble 3SE отсутствует. При этом Vimble 3SE немного дешевле и легче. Остальной функционал у этих моделей полностью совпадает. Максимальная нагрузка составляет 260 г, поэтому телефоны можно использовать вместе с аксессуарами: с клетками, объективами для смартфона и так далее. Мощные бесщеточные моторы и современные алгоритмы стабилизации подходят для съемки самых разных сценариев: от создания селфи и ведения прямых трансляций в статичном положении до съемки экшен-сцен на бегу. В сложенном положении стабилизатор очень компактный, легко помещается в небольшую сумочку или карман куртки.

FeiyuTech Vimble 3 очень прост в использовании, он не требует сложной балансировки: для начала работы раскройте стабилизатор и установите телефон так, чтобы зажим находился примерно по центру, затем включите питание (не включайте стабилизатор без нагрузки). Чтобы перейти из горизонтальной ориентации в вертикальную (и обратно), дважды нажмите кнопку М или просто поверните смартфон руками.

Диск позволяет управлять ручным фокусом или зумом камеры (центральная кнопка переключает между этими двумя функциями), джойстик отвечает за вращение и наклон телефона, а также за навигацию по меню. Чувствительность диска и джойстика можно настроить через приложение Feiyu ON. Нажатие на курок с удержанием блокирует вращение телефона по всем осям, двойное нажатие возвращает телефон в стартовое положение, тройное нажатие переключает между основной и фронтальной камерами. Кнопка М отвечает за переключение режимов работы (следование за движением по всем осям или только по выбранным), над ней находится кнопка «Галерея» (перемещает в галерею фотографий и видео вашего телефона), ниже – кнопка спуска (с красной точкой), которая отвечает за спуск затвора, если телефон находится в фоторежиме, или за запуск / остановку видеозаписи.

Интересной особенностью модели Vimble 3 являются кнопки A и B, которые позволяют задать начальную и конечную точку для фокусировки, зума или поворота камеры. Положения А и B запоминаются в памяти при долгом нажатии на кнопку, а короткие нажатия позволяют быстро, плавно и точно переходить от точки A к точке B и обратно.

Vimble 3 может работать как со стандартным приложением «Камера» вашего телефона (соединяется напрямую по Bluetooth), так и с собственным приложением Feiyu ON. Второй вариант позволяет использовать расширенные возможности: слежение за выбранным объектом, распознавание лиц (с последующим слежением), создание панорам из нескольких снимков, съемка тайм-лапс видео и так далее.

Аккумулятор у Vimble 3 встроенный, заряжается через USB-C порт приблизительно за 2.5 часа. Емкости батареи хватает на 10 часов работы в статичном положении, при съемке в движении вы можете рассчитывать приблизительно на 2.5-3 часа работы без подзарядки.

Характеристики

Ширина телефона: от 49 до 88 мм

Толщина телефона: до 12.5 мм

Вес телефона: до 260 г

Соединение: Bluetooth 5.0

Размеры в сложенном состоянии: 176 х 115 х 65 мм

Размеры в раскрытом состоянии: 300.7 х 130.7 х 87.5 мм

Вес: 379 г

Рабочая температура: от -10° до +45° С

Контролируемый диапазон наклона: +/- 35°

Контролируемый диапазон крена: +/- 50°

Контролируемый диапазон поворота: от -80° до +174°

Комплектация