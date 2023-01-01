Описание

Scorp – серия стабилизаторов нового поколения от FeiyuTech. Название серии вдохновлено некоторой схожестью формы с поднявшим хвост скорпионом. Ранее компания выпускала стабилизаторы классической формы, с одной рукояткой: вторая, если и присутствовала, была вспомогательной. Теперь верхняя рукоятка является основной: именно на ней расположен дисплей и большинство органов управления. Такое расположения дисплея (сенсорный OLED 1.3") выбрано не случайно: вся информация на нем остается перед глазами оператора во время съемки. FeiyuTech Scorp – средняя модель в линейке, она хорошо подходит для беззеркальных камер, а также для полнокадровых зеркалок с небольшим объективом. Также в серии выпускаются Scorp-C – упрощенная модель без дисплея, и Scorp Pro – модель с расширенным функционалом, подходящая для тяжелых и габаритных камер.

Форма стабилизатора с двумя рукоятками была впервые представлена компанией Zhiyun несколько лет назад и постепенно завоевала признание: во-первых, вам не приходится вытягивать руки при съемке, это обеспечивает более устойчивую стойку, а также снижает усталость рук. Вторым преимуществом является то, что вы прямо на ходу можете перейти с обычного, верхнего ракурса на нижний, и обратно. Благодаря тому, что экран расположен на верхней рукоятке, вся информация на нем постоянно находится перед глазами. Экран сенсорный, что позволяет осуществлять большую часть настроек стабилизатора, не доставая телефон. Помимо экрана у стабилизатора есть многофункциональное «волшебное» колесо Magic Wheel, которое можно использовать для наклона и вращения камеры, а также для управления внешним приводом фоллоу-фокуса (привод продается отдельно). Степень сопротивления колеса можно регулировать через меню. Курок и несколько кнопок обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям. Отдельно стоит отметить кнопки A и B, который позволяют одним касанием переводить фокус на одну из заданных дистанций – A или B (для функционирования потребуется привод Follow Focus).

Достаточно необычным решением являются складные ножки, которые позволяют поставить стабилизатор на стол или любую другую ровную поверхность без прикручивания дополнительной треноги. Небольшая тренога, кстати, все же идет в комплекте: ее можно также использовать в качестве удлинителя нижней рукоятки. Штативное гнездо в нижней рукоятке позволяет устанавливать Scorp на моноподы, штативы, слайдеры, автомобильные подвесы и так далее. С помощью опционального крепления ARRI Rosettes Expansion Accessory на стабилизатор можно навесить пару дополнительных аксессуаров, таких как внешний монитор или микрофон.

FeiyuTech заявляет, что Scorp использует более мощный процессор и алгоритмы стабилизации следующего поколения (W9), что должно положительно сказаться на эффективности его работы. Стабилизатор поддерживает все общепринятые функции, включая раздельную блокировку каждой оси (для удобства балансировки), режим быстрого реагирования (Flash Mode), вращение на 360° («бочка»), функции создания многокадровых панорам, тайм-лапсов и так далее. Встроенный аккумулятор на 2500 мАч обеспечивает до 8 часов непрерывного использования. Благодаря поддержке USB PD 18 Вт зарядка в течение всего 5 минут обеспечит вам приблизительно полчаса съемки. Полная зарядка займет приблизительно 95 минут.

У FeiyuTech Scorp предусмотрен порт для подключения системы беспроводной передачи изображения («видеолинка» Feiyu SCORP Image Transmission Transmitter), но на настоящий момент (июнь 2022 г.) сама система находится в процессе разработки

Характеристики

Аккумулятор: литий-ионный, 2500 мАч, до 13 часов использования (около 8 часов в реальных условиях).

Зарядка: порт USB-C c поддержкой USB PD 18 Вт (зарядное устройство не входит в комплект)

Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав

Вес: 1200 г

Максимальная нагрузка: 2.5 кг

Габариты в вертикальном положении: 314 х 211 х 240 мм

Рабочая температура окружающей среды: от -10° до 45° С

Ход вращения осей:

Наклон: 320°

Крен: 320°

Панорамирование: 360°

Управляемый диапазон вращения:

Наклон: +110°...-45°

Крен: +20°...-20°

Панорамирование: 360°

Комплектация

USB 2.0 type C кабель для зарядки и обновления ПО

Кабель управления камерой USB-C – USB Micro B (A03)

Кабель управления камерой USB-C – USB-C (C02)

Кабель управления камерой USB-C – TRS 2.5 мм (T02)

Кабель управления камерой USB-C – USB Multi (Sony)

Кабель управления камерой USB-C – 2.5 мм LANC (Panasonic)

Тренога

Длинная площадка

Короткая площадка

Поддержка объектива

Винты

Чехол

Опциональные аксессуары