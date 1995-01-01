Стабилизатор FeiyuTech Scorp Mini P Kit, трехосевой, для смартфонов, белый
Код товара : УТ-00072584
Артикул : Scorp Mini P Kit White
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Scorp Mini P – профессиональная модель стабилизатора для смартфонов от FeiyuTech. Форма с двумя рукоятками обеспечивает более комфортный, более стабильный захват двумя руками. Верхняя рукоятка также удобна для съемки с нижнего ракурса или при выполнении вертикальных проходов камерой. В отличие от стабилизаторов серии Vimble, Scorp Mini P поддерживает неограниченное вращение телефона по оси панорамирование. Выделенные кнопки L и R позволяют вращать телефон с постоянной скоростью, а также регулировать скорость вращения. Корпус стабилизатора в основном выполнен из алюминиевого сплава, а мощные моторы выдерживают нагрузку до 520 г и позволяют снимать экшен сцены с резкими поворотами камеры (спортивный FFW режим).
Для переведения телефона из вертикального положения в горизонтальное и обратно достаточно просто повернуть его рукой. В горизонтальном положении телефон можно использовать как на правом, так и на левом боку – как вам удобнее. На корпусе стабилизатора сбоку имеется крупная рукоятка, с помощью которой вы можете управлять фокусировкой или зуммированием камеры. Основные органы управления располагаются на верхней рукоятке: это джойстик, кнопка для начала / остановки записи, кнопка М для переключения режимов съемки, и кнопки L / R, о которых мы уже рассказали выше. Наконец, кнопка А со стрелочками переводит стабилизатор в режим постоянного вращения. Все кнопки удобно располагаются прямо под большим пальцем, а светодиодные индикаторы показывают выбранный режим работы и оставшийся уровень заряда. Немного не хватает экранчика для навигации по настройкам без подключения к смартфону, однако в этом ценовом диапазоне его отсутствие простительно.
Стабилизатор работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который поддерживает быструю зарядку (1.5 часа при мощности 18 Вт) и обеспечивает до 11 часов работы.
Полезной функцией являются замки: при транспортировке все оси можно заблокировать, чтобы подвес не болтался во все стороны.
В целом, Scorp Mini P можно рекомендовать для профессиональной съемки видео на современные телефоны. Он очень эргономичен и удобен для выполнения различных приемов: съемка в движении, съемка с нижнего ракурса, проходы камеры из стороны в сторону, сверху вниз, съемка с вращением камеры и так далее. Обратной стороной является то, что по размерам он заметно крупнее других телефонных стабилизаторов, поэтому для простой съемки видеоблога или тревел-блога, возможно, лучше выбрать более компактную модель – такую как, например, Vimble VB4.
Scorp Mini P поставляется в двух вариантах расцветки корпуса и в двух комплектациях. В базовую входит только стабилизатор, тренога, зарядный USB кабель и краткая инструкция. А в комплектацию Kit дополнительно включены такие аксессуары как модуль интеллектуального слежения, светодиодный осветитель с магнитным креплением, адаптер для установки дополнительных аксессуаров и сумка для всего комплекта. Подробнее про аксессуары:
Модуль интеллектуального слежения позволяет использовать отслеживание объекта в том случае, если вы используете не мобильное приложение Feiyu, а «родное» приложение Камера вашего телефона или приложения других производителей. Он оснащен собственной камерой, фиксируется рядом с телефоном с помощью магнитного крепления и подключается в USB-C порт для аксессуаров.
Небольшой светодиодный осветитель обеспечивает мягкий заполняющий свет, который убирает тени с лица, разглаживая морщинки. Цветовая температура регулируется от холодного до теплого освещения. Встроенный аккумулятор позволяет использовать его отдельно от стабилизатора.
Адаптер для дополнительных аксессуаров позволяет установить на стабилизатор более мощный осветитель или, к примеру, внешний направленный микрофон.
Сумка со специальными формованными ячейками для стабилизатора и аксессуаров обеспечивает комфорт и защиту при хранении и транспортировке вашего Scorp Mini P.
Характеристики
- Ширина телефона: от 55 до 88 мм
- Толщина телефона: до 12.5 мм
- Вес телефона: до 520 г
- Соединение: Bluetooth 5.0
- Размеры в сложенном состоянии: 32.3 х 23.7 х 6.5 см
- Размеры в раскрытом состоянии: 32.9 х 18.8 х 13.2 см
- Вес: 683 г
- Контролируемый диапазон наклона: +143° ~ -147°
- Контролируемый диапазон крена: +90.4° ~ -199.7°
- Контролируемый диапазон поворота: 360° (без ограничения)
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 2200 мАч, до 11 часов использования
- Материал корпуса: пластик, алюминиевый сплав
- Рабочая температура: от -10° до 45° С
Комплектация
- Стабилизатор
- Рукоятка-тренога
- Модуль интеллектуального слежения
- Cветодиодный осветитель
- Адаптер для дополнительных аксессуаров
- Сумка
- Кабель USB-C
- Инструкция