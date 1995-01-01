Описание

Scorp Mini P – профессиональная модель стабилизатора для смартфонов от FeiyuTech. Форма с двумя рукоятками обеспечивает более комфортный, более стабильный захват двумя руками. Верхняя рукоятка также удобна для съемки с нижнего ракурса или при выполнении вертикальных проходов камерой. В отличие от стабилизаторов серии Vimble, Scorp Mini P поддерживает неограниченное вращение телефона по оси панорамирование. Выделенные кнопки L и R позволяют вращать телефон с постоянной скоростью, а также регулировать скорость вращения. Корпус стабилизатора в основном выполнен из алюминиевого сплава, а мощные моторы выдерживают нагрузку до 520 г и позволяют снимать экшен сцены с резкими поворотами камеры (спортивный FFW режим).

Для переведения телефона из вертикального положения в горизонтальное и обратно достаточно просто повернуть его рукой. В горизонтальном положении телефон можно использовать как на правом, так и на левом боку – как вам удобнее. На корпусе стабилизатора сбоку имеется крупная рукоятка, с помощью которой вы можете управлять фокусировкой или зуммированием камеры. Основные органы управления располагаются на верхней рукоятке: это джойстик, кнопка для начала / остановки записи, кнопка М для переключения режимов съемки, и кнопки L / R, о которых мы уже рассказали выше. Наконец, кнопка А со стрелочками переводит стабилизатор в режим постоянного вращения. Все кнопки удобно располагаются прямо под большим пальцем, а светодиодные индикаторы показывают выбранный режим работы и оставшийся уровень заряда. Немного не хватает экранчика для навигации по настройкам без подключения к смартфону, однако в этом ценовом диапазоне его отсутствие простительно.

Стабилизатор работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который поддерживает быструю зарядку (1.5 часа при мощности 18 Вт) и обеспечивает до 11 часов работы.

Полезной функцией являются замки: при транспортировке все оси можно заблокировать, чтобы подвес не болтался во все стороны.

В целом, Scorp Mini P можно рекомендовать для профессиональной съемки видео на современные телефоны. Он очень эргономичен и удобен для выполнения различных приемов: съемка в движении, съемка с нижнего ракурса, проходы камеры из стороны в сторону, сверху вниз, съемка с вращением камеры и так далее. Обратной стороной является то, что по размерам он заметно крупнее других телефонных стабилизаторов, поэтому для простой съемки видеоблога или тревел-блога, возможно, лучше выбрать более компактную модель – такую как, например, Vimble VB4.

Scorp Mini P поставляется в двух вариантах расцветки корпуса и в двух комплектациях. В базовую входит только стабилизатор, тренога, зарядный USB кабель и краткая инструкция. А в комплектацию Kit дополнительно включены такие аксессуары как модуль интеллектуального слежения, светодиодный осветитель с магнитным креплением, адаптер для установки дополнительных аксессуаров и сумка для всего комплекта. Подробнее про аксессуары:

Модуль интеллектуального слежения позволяет использовать отслеживание объекта в том случае, если вы используете не мобильное приложение Feiyu, а «родное» приложение Камера вашего телефона или приложения других производителей. Он оснащен собственной камерой, фиксируется рядом с телефоном с помощью магнитного крепления и подключается в USB-C порт для аксессуаров.

Небольшой светодиодный осветитель обеспечивает мягкий заполняющий свет, который убирает тени с лица, разглаживая морщинки. Цветовая температура регулируется от холодного до теплого освещения. Встроенный аккумулятор позволяет использовать его отдельно от стабилизатора.

Адаптер для дополнительных аксессуаров позволяет установить на стабилизатор более мощный осветитель или, к примеру, внешний направленный микрофон.

Сумка со специальными формованными ячейками для стабилизатора и аксессуаров обеспечивает комфорт и защиту при хранении и транспортировке вашего Scorp Mini P.

Характеристики

Ширина телефона: от 55 до 88 мм

Толщина телефона: до 12.5 мм

Вес телефона: до 520 г

Соединение: Bluetooth 5.0

Размеры в сложенном состоянии: 32.3 х 23.7 х 6.5 см

Размеры в раскрытом состоянии: 32.9 х 18.8 х 13.2 см

Вес: 683 г

Контролируемый диапазон наклона: +143° ~ -147°

Контролируемый диапазон крена: +90.4° ~ -199.7°

Контролируемый диапазон поворота: 360° (без ограничения)

Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 2200 мАч, до 11 часов использования

Материал корпуса: пластик, алюминиевый сплав

Рабочая температура: от -10° до 45° С

Комплектация