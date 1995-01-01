Стабилизатор FeiyuTech Scorp Mini 2 – уменьшенная и облегченная версия большого стабилизатора Scorp 2. Обладая схожей конструкцией и эргономикой, Scorp Mini 2 ориентирован на использование со смартфонами, экшн-камерами, компактными фотоаппаратами и небольшими беззеркальными камерами. Впрочем, он выдержит даже полнокадровые Sony a7 или Canon EOS R8, если использовать небольшие фикс-объективы. Среди важных особенностей: джойстик на верхней рукоятке, беспроводное управление камерой (через Bluetooth), быстрый переход из горизонтальной съемки в вертикальную и модуль с камерой, оснащенный искусственным интеллектом для автоматического отслеживания объектов и управления жестами.

Вертикальная съемка

Новая конструкция кронштейнов позволяет быстро перевести камеру из горизонтальной ориентации в вертикальную. Для этого камера вместе с базовой установочной площадкой (слайдером) снимается с L-образного кронштейна, кронштейн снимается со стабилизатора и на его место ставится камера. Благодаря использованию зажимных креплений для этой операции не требуется никаких инструментов. Со смартфонами еще проще, в комплекте идет отдельное крепление с зажимом для смартфона, которое устанавливается в боковое крепление и вращается для съемки вертикальных или горизонтальных видео.

Эргономика

Джойстик на верхней рукоятке облегчает управления наклоном, поворотом и вращением камеры. Навигация по меню осуществляется с помощью сенсорного OLED дисплея 1.3", расположенного на верхней рукоятке. Такое расположения дисплея выбрано не случайно: вся информация на нем остается перед глазами оператора во время съемки. Помимо экрана у стабилизатора есть многофункциональное «волшебное» колесо Magic Wheel, которое можно использовать для управления любой из осей стабилизатора, а также для управления внешним приводом фоллоу-фокуса (привод продается отдельно). Степень сопротивления колеса можно регулировать через меню. Курок и несколько кнопок обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям: кнопки F1 и F2 можно запрограммировать по вашему усмотрению.

Форма стабилизатора с двумя рукоятками довольно удобна в работе: во-первых, это обеспечивает более устойчивую стойку (особенно при съемке в движении), а также снижает усталость рук – благодаря лучшей развесовке. Вторым преимуществом является то, что вы прямо по ходу съемки можете делать быстрые вертикальные движения камерой: из нижнего ракурса в верхний и обратно. Наконец, верхняя рукоятка удобна для съемки с нижнего ракурса, от земли.

В основании нижней рукоятки имеется штативное гнездо, куда можно установить небольшую треногу. Ее можно также использовать в качестве удлинителя нижней рукоятки. Штативное гнездо также позволяет устанавливать Scorp Mini 2 на большие штативы, слайдеры, автомобильные подвесы и так далее.

Модуль Smart AI

Стабилизатор оснащен модулем Smart AI, который использует собственную камеру для распознавания жестов и интеллектуального слежения за объектом. Доступно 4 вида жестов:

ОК (пальцы колечком) – запускает отвлеживание

Вытянутые кулаки со сведенными большими пальцами – останавливает слежение

Открытая ладонь – сделать фото или начать запись

Уголки большим и указательным пальцем обеих рук – изменить кадрирование (электронный зум, при наличии)

Подобное управление будет удобно для создателей контента, которые записывают сами себя без посторонней помощи. Можно поставить стабилизатор на землю или на штатив, отойти, а затем дистанционно включить слежение и начать запись. Дистанционное управление также возможно при подключении смартфона, при этом становятся доступны различные продвинутые функции, такие как создание панорам из нескольких снимков, интервальная съемка (тайм-лапсы) или управление движениями камеры с помощью вращения и наклона телефона (повтор движений).

В 2 местах на стабилизаторе предусмотрены гнезда 1/4" для установки дополнительных аксессуаров (к примеру, небольшого микрофона или осветителя), а также 2 USB-C выхода, которые можно использовать для проводного управления камерой (с подзарядкой во время использования) и установки мотора Follow Focus (мотор продается отдельно).

Scorp Mini 2 использует обновленные алгоритмы стабилизации, расширен диапазон контролируемого наклона и крена камеры. Стабилизатор поддерживает все общепринятые функции, включая раздельную блокировку каждой оси (для удобства балансировки), режим быстрого реагирования (Flash Mode), вращение на 360° («бочка») и так далее. Встроенный аккумулятор на 2500 мАч обеспечивает порядка 6 часов непрерывного использования (максимально зафиксированное время работы: 10 часов). Благодаря поддержке USB PD 18 Вт полная зарядка займет приблизительно 2 часа.

Характеристики

Аккумулятор: литий-ионный, 2500 мАч, до 10 часов использования (около 6 часов в реальных условиях).

Зарядка: порт USB-C c поддержкой USB PD 18 Вт (зарядное устройство не входит в комплект)

Материалы корпуса: пластик, алюминиевый сплав

Вес: 852 г (без аксессуаров)

Максимальная нагрузка: 1.2 кг

Габариты в вертикальном положении: 296 х 210 х 134 мм

Рабочая температура окружающей среды: от -10° до 45° С

Ход вращения осей:

Наклон: 318°

Крен: 320°

Панорамирование: 360°

Управляемый диапазон вращения:

Наклон: +137°...-60°

Крен: +40°...-40°

Панорамирование: 360°

Порты расширения

На нижней ручке: штативное гнездо 1/4"

Под верхней ручкой: порт зарядки стабилизатора USB Type-C

Спереди на оси наклона: порт управления камерой USB Type-C + порт расширения USB Type-C для подключения мотора фокусировки и других аксессуаров;

Сверху на оси наклона: гнездо 1/4" для установки аксессуаров

На L-образном кронштейне: гнездо 1/4" для установки аксессуаров

На базовой площадке (слайдере): гнездо М6 для стержня крепления Follow Focus

Спереди на быстросъемной площадке: гнездо 1/4" для установки подпорки объектива

Комплектация Basic