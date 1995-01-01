Описание

Feiyu Pocket 3 – камера с трехосевым роботизированным подвесом, который обеспечивает эффективную стабилизацию изображения и автоматическое выравнивание по линии горизонта. Особенностью модели является разборная конструкция: камера может использоваться как с рукояткой, так и без нее. Благодаря магнитному основанию камера легко и быстро устанавливается на любые поверхности из железа, в комплекте также идет адаптер, позволяющий закрепить ее на стандартный штативный винт 1/4", установить в площадки для камер GoPro или пристегнуть ремнем (ремень тоже в комплекте).

Камера оснащена сверхширокоугольным объективом с углом поля зрения 130°, что обеспечивает эффект вида «от первого лица» при креплении на теле, при этом отсутствует искажения геометрии – прямые линии остаются прямыми. Качество изображения достаточно высокое: поддерживается запись видео в 4К с частотой до 60 кадров в секунду, а для экшен-сцен можно использовать Slow-Mo режим с замедлением до 8х (в 1080р или 720р). Также поддерживается автоматическое создание панорамных фотографий и интервальная съемка (тайм-лапс) с эффектом «ускоренной перемотки», в том числе тайм-ламп съемка в движении. Режим PRO позволяет настраивать многие параметры записи вручную: в частности, самостоятельно задавать баланс белого, корректировать экспозицию и так далее.

Pocket 3 может использоваться множеством способов: при съемке с рук, с креплением на теле / шлеме / различных поверхностях в духе экшен-камер, как веб-камера для онлайн-трансляций и видеозвонков (на момент выпуска камера умеет работать онлайн в разрешении 1080р, планируется повышение до 4К с обновлениями прошивки, необходимо подключение к компьютеру через USB-C порт). Pocket 3 умеет распознавать и отслеживать лица, а также поворачиваться вслед за другими объектами, которые вы ей укажете. Управлять камерой можно как с помощью рукоятки, так и через мобильное приложение Feiyu ON.

Отдельно можно приобрести герметичный бокс для использования Feiyu Pocket 3 под водой или в плохую погоду.

Комплектация: