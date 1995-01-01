Оригинальный подводный бокс для камеры Feiyu Pocket 3. Уровень защиты оболочки IPx8 позволяет погружаться с камерой под воду. Отлично подходит для всех видов отдыха на воде (серфинг, дайвинг, шноркелинг), а также для защиты камеры от дождя и снега при использовании на суше. Выполнен из прочного алюминиевого сплава и закаленного стекла с просветлением. Выключатель и кнопка начала / остановки записи на корпусе позволяют управлять этими функциями камеры, когда она находится в боксе.

Перед установкой камеры в бокс ее нужно перевести в режим погружения (Diving), чтобы объектив поднялся вертикально вверх. В комплекте идет съемная рукоятка-тренога, также можно использовать и другие виды держателей: в основании бокса имеется штативное гнездо 1/4" и складные проушины типа GoPro.