Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 для вспышек TE-BW
Код товара : УТ-00033774
Артикул : 20075
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
6.300
Описание
Данный аккумуляторный блок питания предназначен только для моноблоков Falcon Eyes серии TE-BW. Мощности блока хватает для одновременного питания 2 вспышек 600 Дж или одной вспышки 1200 Дж. Используется при выездной съемке в локациях без доступа к электросети. При использовании несовместимых фотовспышек возможно повреждение как блока питания, так и фотовспышки. Выключатель электропитания Н во время зарядки блока питания должен быть выключен.
При использовании блока питания на открытом воздухе защищайте его от попадания влаги. Держите блок питания в сухом месте.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать блок питания: опасность электротравмы или возгорания.