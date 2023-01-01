Описание

Данный аккумуляторный блок питания предназначен только для моноблоков Falcon Eyes серии TE-BW. Мощности блока хватает для одновременного питания 2 вспышек 600 Дж или одной вспышки 1200 Дж. Используется при выездной съемке в локациях без доступа к электросети. При использовании несовместимых фотовспышек возможно повреждение как блока питания, так и фотовспышки. Выключатель электропитания Н во время зарядки блока питания должен быть выключен.

При использовании блока питания на открытом воздухе защищайте его от попадания влаги. Держите блок питания в сухом месте.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать блок питания: опасность электротравмы или возгорания.