Перекладина настенная Falcon Eyes WB-1200
Код товара : УТ-00021593
Артикул : 25287
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.800
Описание
Перекладина настенная
2 секции с максимальной длиной стрелы 125 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.
Технические характеристики:
- Максимальная нагрузка до 8 кг
- Длина стрелы от 70 до 125 см
- Количество секций 2
- Диаметр секций 30/35 мм
- Установочный адаптер съемный , 5/8" (винты 1/4", 3/8")
- Материал стрела: алюминиевый сплав
- крепежная пластина: сталь
- Размер крепежной пластины 302 х 137 мм
- Вес перекладины 2,3 кг
- Размер упаковки 800 х 155 х 125 мм
- Вес с упаковкой 2,8 кг