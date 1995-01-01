Перекладина настенная WB-1200 ( журавль-турник ) предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены.

2 секции с максимальной длиной стрелы 125 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.

Технические характеристики: