Перекладина настенная WB-1200 (журавль-турник) предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены.
2 секции с максимальной длиной стрелы 125 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.
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