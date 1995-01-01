Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Перекладина настенная Falcon Eyes WB-1200

  • WB-1200
  • WB-1200
  • WB-1200
  • WB-1200
  • WB-1200
  • WB-1200
  • WB-1200
Код товара:УТ-00021593
Артикул:25287

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Перекладина настенная WB-1200 (журавль-турник) предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8" или резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены.

2 секции с максимальной длиной стрелы 125 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.

Технические характеристики:

  • Максимальная нагрузка до 8 кг
  • Длина стрелы от 70 до 125 см
  • Количество секций 2
  • Диаметр секций 30/35 мм
  • Установочный адаптер съемный , 5/8" (винты 1/4", 3/8")
  • Материал стрела: алюминиевый сплав
  • крепежная пластина: сталь
  • Размер крепежной пластины 302 х 137 мм
  • Вес перекладины 2,3 кг
  • Размер упаковки 800 х 155 х 125 мм
  • Вес с упаковкой 2,8 кг