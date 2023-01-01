Описание

Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, рассеивается и, увеличивая площадь излучения, более равномерно освещает объект съемки. Серебристая поверхность зонта дает более жесткий свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики