Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зонт Falcon Eyes URK-60TSB1, 122 см, комбинированный

  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
  • URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
Код товара:УТ-00037476
Артикул:14603

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, рассеивается и, увеличивая площадь излучения, более равномерно освещает объект съемки. Серебристая поверхность зонта дает более жесткий свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики

  • Диаметр зонта: 122 см
  • Глубина зонта: 37 см
  • Длина штока: 78,5 см
  • Материал зонта: полиэстер
  • Материал спиц: стекловолокно
  • Чехол: в комплекте