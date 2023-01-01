Зонт Falcon Eyes URK-60TSB1, 122 см, комбинированный
Код товара : УТ-00037476
Артикул : 14603
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, рассеивается и, увеличивая площадь излучения, более равномерно освещает объект съемки. Серебристая поверхность зонта дает более жесткий свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Характеристики
- Диаметр зонта: 122 см
- Глубина зонта: 37 см
- Длина штока: 78,5 см
- Материал зонта: полиэстер
- Материал спиц: стекловолокно
- Чехол: в комплекте