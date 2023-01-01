Фотозонт Falcon Eyes URK-48TSB1, 90 см, комбинированный
Код товара : УТ-00053709
Артикул : 14600
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большой площади.
Серебристая поверхность обеспечивает меньшие потери света (по сравнению с белой). Из-за того, что свет в любом случае дважды проходит полупрозрачную рассеивающую ткань, у комбинированных зонтов он получается менее жестким, чем у специализированных зонтов на отражение.
Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.