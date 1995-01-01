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Фотозонт Falcon Eyes UR-48WB белый отражающий, 90 см

  • UR-48WB белый отражающий, 90 см
  • UR-48WB белый отражающий, 90 см
  • UR-48WB белый отражающий, 90 см
  • UR-48WB белый отражающий, 90 см
  • UR-48WB белый отражающий, 90 см
  • UR-48WB белый отражающий, 90 см
  • UR-48WB белый отражающий, 90 см
Код товара:УТ-00014166
Артикул:14588

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

  • Цвет: белый отражающий / черный
  • Диаметр: зонта 90 см
  • Глубина зонта: 27 см
  • Длина штока: 63,5 см
  • Материал зонта: полиэстер
  • Материал спиц: стекловолокно
  • Чехол в комплекте