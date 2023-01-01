Фотозонт Falcon Eyes UR-48WB белый отражающий, 90 см
Код товара : УТ-00014166
Артикул : 14588
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
- Цвет: белый отражающий / черный
- Диаметр: зонта 90 см
- Глубина зонта: 27 см
- Длина штока: 63,5 см
- Материал зонта: полиэстер
- Материал спиц: стекловолокно
- Чехол в комплекте