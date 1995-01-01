Фотозонт Falcon Eyes UR-48WB белый отражающий, 90 см
Код товара:УТ-00014166
Артикул:14588
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.100
Описание
Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
- Цвет: белый отражающий / черный
- Диаметр: зонта 90 см
- Глубина зонта: 27 см
- Длина штока: 63,5 см
- Материал зонта: полиэстер
- Материал спиц: стекловолокно
- Чехол в комплекте