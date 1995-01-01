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Фотозонт Falcon Eyes UR-48WB белый отражающий, 90 см

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Код товара: УТ-00014166 Артикул: 14588 Код товара: УТ-00014166 Артикул: 14588 Вес (брутто), кг 0.100 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.100 Описание Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью. Цвет: белый отражающий / черный

Диаметр: зонта 90 см

Глубина зонта: 27 см

Длина штока: 63,5 см

Материал зонта: полиэстер

Материал спиц: стекловолокно

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