Фотозонт Falcon Eyes UR-48T, просветный, 90 см
Код товара : УТ-00028892
Артикул : 14585
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, рассеивается и, увеличивая площадь излучения, более равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, с небольшим затуханием от центра к краю.
Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Зонты пользуются популярностью у выездных фотографов, т.к. они легки и компактны, быстро раскладываются в рабочее положение, имеют широкий угол рассеивания и работают со всеми импульсными источниками, от самых примитивных ламп-вспышек до моноблоков и генераторных головок. Наконец, зонты недороги. С другой стороны, для оснащения студий используются в основном софтбоксы, т.к. они обеспечивают более равномерный и более направленный световой поток.