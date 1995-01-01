Описание

Falcon Eyes UR-32WB – белый отражающий зонт, диаметр 70 см. Белый отражающий зонт позволяет получить более контролируемый и направленный (по сравнению с просветным) равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника освещения.

Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Характеристики: