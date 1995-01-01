Зонт Falcon Eyes UR-32WB, белый отражающий, 70 см
Код товара : УТ-00075023
Артикул : 14579
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Falcon Eyes UR-32WB – белый отражающий зонт, диаметр 70 см. Белый отражающий зонт позволяет получить более контролируемый и направленный (по сравнению с просветным) равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника освещения.
Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Характеристики:
- Цвет: белый отражающий / черный
- Диаметр зонта: 70 см
- Глубина зонта: 17 см
- Длина штока: 49 см
- Материал зонта: полиэстер
- Материал спиц: стекловолокно
- Чехол в комплекте