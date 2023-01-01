Фотозонт Falcon Eyes UR-32T, на просвет, 70 см
Код товара : УТ-00030004
Артикул : 14576
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Falcon Eyes UR-32T – просветный зонт, диаметр 70 см. Зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, рассеивается и более равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Зонты популярны как легкие и недорогие инструменты, совместимые практически с любым осветителем. Они быстро собираются и разбираются, поэтому удобны для выездной съемки.
Для просветных зонтов характерно освещение с более ярким пятном в центре и угасанием к краям.