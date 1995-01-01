Описание

Белый просветный зонт UB-40W представляет собой зонт-октобокс с внутренней отражающей поверхностью (ее внешняя часть черная, внутренняя белая). Зонт используется совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями для получения мягкого направленного света большой площади с минимумом потерь мощности на рассеивающей ткани.

Благодаря 8 прочным алюминиевым спицам, стальному штоку Ø 8 мм и износостойкой полиэстеровой просветной ткани тента, зонт прослужит долгие годы. Зонт весом всего 380 г упаковывается в компактный чехол размером 72 х 15 х 9 см. Зонт можно легко использовать в студии (даже в качестве софтбокса) или взять с собой на плэнерную съемку.

Характеристики: