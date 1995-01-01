Зонт Falcon Eyes UB-40W, просветный, 102 см
Код товара : УТ-00075021
Артикул : 27873
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Белый просветный зонт UB-40W представляет собой зонт-октобокс с внутренней отражающей поверхностью (ее внешняя часть черная, внутренняя белая). Зонт используется совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями для получения мягкого направленного света большой площади с минимумом потерь мощности на рассеивающей ткани.
Благодаря 8 прочным алюминиевым спицам, стальному штоку Ø 8 мм и износостойкой полиэстеровой просветной ткани тента, зонт прослужит долгие годы. Зонт весом всего 380 г упаковывается в компактный чехол размером 72 х 15 х 9 см. Зонт можно легко использовать в студии (даже в качестве софтбокса) или взять с собой на плэнерную съемку.
Характеристики:
- Цвет зонта: черный/белый
- Цвет отражателя: белый
- Диаметр сферы: 102 см (40“)
- Диаметр отражателя зонта: 83 см
- Глубина зонта: 30 см
- Длина штока: 68 см
- Диаметр штока: 8 мм
- Материал зонта: полиэстер
- Материал спиц: алюминий
- Размер чехла: 72 х 15 х 9 см
- Размер упаковки: 80 х 7 х 7 см
- Вес: 380 г
- Вес с упаковкой: 560 г