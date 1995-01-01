Описание

Falcon Eyes Travel Line VT3 – легкий универсальный 4-х секционный штатив с 3D-головкой, быстросъемной площадкой и выдвижной центральной колонной. Максимальная высота штатива 1.6 м, минимальная – 0.5 м. Штатив подходит для камер весом до 3 кг.

Инструмент для выездной съемки

Штатив Travel Line VT3 может стать отличным инструментом для выездной съемки: легкий вес (всего 1 кг), компактные габариты (в сложенном виде 53,5 см) и чехол в комплекте обеспечат удобство транспортировки и хранения.

3D голова с быстросъемной площадкой

3D голова оснащена быстросъемной площадкой (42х64 мм) с популярной установочной резьбой 1/4”. В основании головы расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования и винтовой фиксатор угла наклона. Для удобства управления предусмотрена длинная ручка (17.5 см), которую можно снять при транспортировке.

Реечный механизм, пузырьковый уровень и крюк для груза

Штатив оснащен реечным механизмом поднятия центральной колонны, пузырьковым уровнем и крюком для груза. Реечный механизм позволяет плавно и точно регулировать высоту штатива. Его рукоятка компактно складывается после регулировки и не мешает при транспортировке. Положение колонны после подъема фиксируется винтом. С помощью пузырькового уровня легко выравнивать положение штатива относительно горизонтальной плоскости при его установке на неровной поверхности. Крюк для груза повышает устойчивость штатива за счет подвешивания на нем утяжелителя, что может потребоваться, к примеру, при съемке на улице в ветренных условиях. Балласт также предотвращает опрокидывание штатива при съемке с тяжелой оптикой.

4 секции ног

Тренога штатива выполнена из алюминия и имеет 4 выдвижные секции диаметром 23 / 20 / 17.5 / 15 мм, а также клипсы из ABS пластика. Растяжка с плавным тугим ходом, расположенная в верхней части штатива, обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции. На концах ног установлены резиновые наконечники, которые не скользят и не царапают поверхность пола.

Особенности: