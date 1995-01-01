Штатив Falcon Eyes Travel Line VT3
Код товара : УТ-00073125
Артикул : 29515
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Falcon Eyes Travel Line VT3 – легкий универсальный 4-х секционный штатив с 3D-головкой, быстросъемной площадкой и выдвижной центральной колонной. Максимальная высота штатива 1.6 м, минимальная – 0.5 м. Штатив подходит для камер весом до 3 кг.
Инструмент для выездной съемки
Штатив Travel Line VT3 может стать отличным инструментом для выездной съемки: легкий вес (всего 1 кг), компактные габариты (в сложенном виде 53,5 см) и чехол в комплекте обеспечат удобство транспортировки и хранения.
3D голова с быстросъемной площадкой
3D голова оснащена быстросъемной площадкой (42х64 мм) с популярной установочной резьбой 1/4”. В основании головы расположен винтовой фиксатор горизонтального панорамирования и винтовой фиксатор угла наклона. Для удобства управления предусмотрена длинная ручка (17.5 см), которую можно снять при транспортировке.
Реечный механизм, пузырьковый уровень и крюк для груза
Штатив оснащен реечным механизмом поднятия центральной колонны, пузырьковым уровнем и крюком для груза. Реечный механизм позволяет плавно и точно регулировать высоту штатива. Его рукоятка компактно складывается после регулировки и не мешает при транспортировке. Положение колонны после подъема фиксируется винтом. С помощью пузырькового уровня легко выравнивать положение штатива относительно горизонтальной плоскости при его установке на неровной поверхности. Крюк для груза повышает устойчивость штатива за счет подвешивания на нем утяжелителя, что может потребоваться, к примеру, при съемке на улице в ветренных условиях. Балласт также предотвращает опрокидывание штатива при съемке с тяжелой оптикой.
4 секции ног
Тренога штатива выполнена из алюминия и имеет 4 выдвижные секции диаметром 23 / 20 / 17.5 / 15 мм, а также клипсы из ABS пластика. Растяжка с плавным тугим ходом, расположенная в верхней части штатива, обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции. На концах ног установлены резиновые наконечники, которые не скользят и не царапают поверхность пола.
Особенности:
- 4 секции
- Максимальная нагрузка 3 кг
- 3D голова с быстросъемной площадкой с резьбой 1/4”
- Плавный тугой ход подвижных деталей
- Максимальная высота 1,6 м, минимальная – 0,5 м
- Длина в сложенном состоянии 0,54 м
- Реечный подъемник центральной колонны
- Пузырьковый уровень
- Крюк для груза
- Легкий вес (всего 1,02 кг)