Описание

Falcon Eyes StrobMaster 60 – быстроскладной октабокс Ø60 см и глубиной 38 см. Компактный софтбокс весит менее 1 кг, раскладывается и собирается за минуту, благодаря чему хорошо подходит для использования на выездных фотосессиях. Во время съемки вспышка, соединенная с софтбоксом, удерживается в руке, а телескопический держатель с прорезиненной ручкой позволит удлинить рукоятку на 0.5–1.25 м.

Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Восемь упругих металлопластиковых спиц прикреплены к кольцу адаптеру и надежно вшиты внутрь купола. Разворачивание зонта происходит заведением спицы до щелчка в специальный паз на кольце-адаптере. Складывается софтбокс поочередным нажиманием 8 металлических подпружиненных кнопок на кольце-адаптере.

Два тканевых рассеивателя-диффузора, входящих в комплект, служат для создания мягкого рассеянного светового пятна. Рассеиватели выполнены из полистирола стабилизированного типа, минимально поглощающего проходящий свет и максимально рассеивающего его. Внутренний рассеиватель крепится к резинкам на куполе в глубине софтбокса при помощи кнопок, а внешний диффузор – на липучку по периметру купола софтбокса.

Съемный литой металлический адаптер служит для установки вспышки, которая надежно фиксируется в нем металлическим винтом с резиновой пяткой. К адаптеру прикреплена удобная рукоятка, в нижней части которой расположено отверстие для крепления к телескопическому держателю и фиксирующий винт. Софтбокс можно использовать не только с накамерной вспышкой, но и с любым другим источником света со стандартным байонетом. Для этого металлический адаптер с держателем для накамерной вспышки меняется на адаптер соответствующего байонета (в комплект не входит) с посадочным диаметром кольца 130 мм.

Три секции телескопического держателя изготовлены из металлических трубок диаметром 19/22/25 мм, которые фиксируются винтовыми зажимами. Прорезиненная ручка надежно лежит в руке и исключает проскальзывание. На конце телескопического держателя – стандартный шпигот-адаптер 5/8“ для крепления софтбокса.

Софтбокс используется с накамерными вспышками для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря восьмиугольной форме софтбокс помогает создавать ровное, практически круглое световое пятно, создающее красивые, естественные блики на предметах или в глазах модели.