Falcon Eyes StripLight 200 LED - это легкий ручной осветитель с регулировкой цветовой температуры от 3000 до 6000К с шагом 100К, яркости от 10 до 100% с шагом 1% и предустановленными световыми динамическими режимами.

200 сверхъярких SMD-светодиодов (100 теплого и 100 светодиодов холодного белого света) с высоким уровнем цветопередачи CRI≥93 выдают световой поток с освещенностью до 400 лк на расстоянии 1 метр.

Портативный осветитель длиной 56 см и весом 250 г можно взять на выездную съемку. А благодаря встроенной площадке для аккумуляторов типа NP-F появляется возможность автономного питания (возможно питание прибора и от сетевого адаптера). Осветитель легко использовать как в помещении, так и на улице. Узкая форма хорошо подходит для освещения в тесных пространствах: например, в автомобиле.

Благодаря эргономичной форме корпуса, осветитель удобно держать в руке даже длительное время. Это позволяет быстро изменять направление и яркость светового потока для выделения отдельных участков сцены или создания динамических световых эффектов при видеосъемке.

Осветитель работает в режиме Bi-color, выдавая ровный непрерывный световой поток с заданной яркостью и цветовой температурой, или в режиме световых динамических спецэффектов. Предустановленные спецэффекты («папарацци», «фейерверк», «неисправная лампа», «молния», «TV», «стробоскоп», сигнал «SOS») могут использоваться при съемках игрового кино, освещения театральных сцен или, чтобы разнообразить и «оживить » другие виды съемок.

Осветитель управляется 5 кнопками, расположенными на корпусе. Установленные параметры отражаются на дисплее, что делает управление интуитивно понятным. Дистанционное управление при помощи инфракрасного пульта (в комплекте) позволяет удаленно включать и выключать осветитель, регулировать яркость и цветовую температуру, задавать предустановленные световые динамические режимы и скорость их воспроизведения. Кроме того, на пульте управления имеются 3 горячие клавиши, устанавливающие 10%, 50% и 100% яркости освещения в выбранном режиме (Bi-color или режиме спецэффектов).

На корпусе осветителя предусмотрены два крепежных отверстия 1/4” для установки на осветительную стойку или держатель с соответствующим винтом.

Чехол на молнии для переноски и хранения осветителя, защитит оборудование от повреждений и царапин во время транспортировки. Вес комплекта в чехле без сетевого адаптера – 350 г.