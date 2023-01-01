Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015
Код товара : УТ-00061551
Артикул : 15171
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
125 г
Описание
Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015 — это универсальное устройство для крепления компактных камер к различным элементам конструкций — трубам, перекладинам, перилам, полкам и т. д. Размер захвата для плоской поверхности — от 7 до 50 мм., для трубы — от 14 до 50 мм. Предусмотрены откидные ножки для установки на горизонтальную поверхность, в рабочем положении они фиксируются стопорным механизмом.
Если штатив используется как струбцина, высота базы под камеру от плоскости захвата составляет 8 см. Полная высота штатива 20 см.
Двухсекционная шаровая головка позволит установить камеру под любым углом.
Штатив и винтовой зажим изготовлены из прочного пластика, ножки и шаровые секции головки — алюминий.