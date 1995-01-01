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Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015

  • ST-015
  • ST-015
  • ST-015
  • ST-015
  • ST-015
Код товара:УТ-00061551
Артикул:15171

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015 — это универсальное устройство для крепления компактных камер к различным элементам конструкций — трубам, перекладинам, перилам, полкам и т. д. Размер захвата для плоской поверхности — от 7 до 50 мм., для трубы — от 14 до 50 мм. Предусмотрены откидные ножки для установки на горизонтальную поверхность, в рабочем положении они фиксируются стопорным механизмом.

Если штатив используется как струбцина, высота базы под камеру от плоскости захвата составляет 8 см. Полная высота штатива 20 см.

Двухсекционная шаровая головка позволит установить камеру под любым углом.

Штатив и винтовой зажим изготовлены из прочного пластика, ножки и шаровые секции головки — алюминий.