Описание

Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015 — это универсальное устройство для крепления компактных камер к различным элементам конструкций — трубам, перекладинам, перилам, полкам и т. д. Размер захвата для плоской поверхности — от 7 до 50 мм., для трубы — от 14 до 50 мм. Предусмотрены откидные ножки для установки на горизонтальную поверхность, в рабочем положении они фиксируются стопорным механизмом.

Если штатив используется как струбцина, высота базы под камеру от плоскости захвата составляет 8 см. Полная высота штатива 20 см.

Двухсекционная шаровая головка позволит установить камеру под любым углом.

Штатив и винтовой зажим изготовлены из прочного пластика, ножки и шаровые секции головки — алюминий.