Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии
Код товара : УТ-00035398
Артикул : 14877
1 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 создает направленный жесткий свет с четкими границами и глубокими тенями. По жесткости такой свет соответствует дневному солнечному, что может использоваться для имитации эффекта ясного дня в фотостудии. Может использоваться вместе со шторками, светофильтрами или сотовыми решетками с посадочным диаметром 150 мм (6").
Материал: алюминий.
Внутреннее серебристое покрытие.