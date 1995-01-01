Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии
Код товара:УТ-00035398
Артикул:14877
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.300
Описание
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 создает направленный жесткий свет с четкими границами и глубокими тенями. По жесткости такой свет соответствует дневному солнечному, что может использоваться для имитации эффекта ясного дня в фотостудии. Может использоваться вместе со шторками, светофильтрами или сотовыми решетками с посадочным диаметром 150 мм (6").
Материал: алюминий.
Внутреннее серебристое покрытие.