Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 создает направленный жесткий свет с четкими границами и глубокими тенями. По жесткости такой свет соответствует дневному солнечному, что может использоваться для имитации эффекта ясного дня в фотостудии. Может использоваться вместе со шторками, светофильтрами или сотовыми решетками с посадочным диаметром 150 мм (6").