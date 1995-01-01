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Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии

  • SSA-SR15 для вспышек SS серии
  • SSA-SR15 для вспышек SS серии
  • SSA-SR15 для вспышек SS серии
  • SSA-SR15 для вспышек SS серии
  • SSA-SR15 для вспышек SS серии
Код товара:УТ-00035398
Артикул:14877

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 создает направленный жесткий свет с четкими границами и глубокими тенями. По жесткости такой свет соответствует дневному солнечному, что может использоваться для имитации эффекта ясного дня в фотостудии. Может использоваться вместе со шторками, светофильтрами или сотовыми решетками с посадочным диаметром 150 мм (6").

Материал: алюминий.
Внутреннее серебристое покрытие.