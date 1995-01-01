Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии

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Код товара: УТ-00035398 Артикул: 14877 Код товара: УТ-00035398 Артикул: 14877 Вес (брутто), кг 0.300 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.300 Описание Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 создает направленный жесткий свет с четкими границами и глубокими тенями. По жесткости такой свет соответствует дневному солнечному, что может использоваться для имитации эффекта ясного дня в фотостудии. Может использоваться вместе со шторками, светофильтрами или сотовыми решетками с посадочным диаметром 150 мм (6"). Материал: алюминий.

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