Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 для вспышек серии SS
Код товара : УТ-00052540
Артикул : 15017
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
730 г нетто, 1.01 кг брутто
Вес (брутто), г
0.900
Описание
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 для вспышек серии SS — световой модификатор для студийных осветительных приборов серии Falcon Eyes SS, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×90 см. Также может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 100 мм любых фирм производителей.
Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: больше эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.
В комплекте чехол.