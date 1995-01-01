Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 для вспышек серии SS — световой модификатор для студийных осветительных приборов серии Falcon Eyes SS, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×90 см. Также может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 100 мм любых фирм производителей.

Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: больше эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.

В комплекте чехол.