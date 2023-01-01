Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6060, 60 х 60 см, для вспышек серии SS
Код товара : УТ-00052468
Артикул : 15016
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Софтбокс Falcon Eyes
Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: больше эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.
В комплекте чехол.