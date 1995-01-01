Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6060, 60 х 60 см, для вспышек серии SS
Код товара:УТ-00052468
Артикул:15016
Код товара:УТ-00052468
Артикул:15016
Софтбокс Falcon Eyes 6060 для вспышек серии SS — световой модификатор для студийных осветительных приборов серии Falcon Eyes SS, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×60 см. Может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 100 мм любых фирм производителей.
Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6060для вспышек серии SS — световой модификатор для студийных осветительных приборов серии Falcon Eyes SS, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×60 см. Может использоваться с безбайонетными вспышками с посадочным диаметром до 100 мм любых фирм производителей.
Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, хвостовика с винтовым креплением.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: больше эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.
В комплекте чехол.
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