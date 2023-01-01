Рассеиватель Falcon Eyes SSA-SB250, сферический, байонет SS
Код товара : УТ-00037480
Артикул : 14924
2 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Сферический рассеиватель SSA-SB250 обеспечивает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения, применяется совместно со студийными вспышками с посадочным диаметром 95 мм (например Falcon Eyes серии SS, Godox серии E). Широко используется в интерьерной съемке, также отлично подходит и для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней.
Характеристики:
- Диаметр сферы 25 см
- Материал оргстекло
- Посадочный диаметр 95 мм