Сферический рассеиватель SSA-SB250 обеспечивает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения, применяется совместно со студийными вспышками с посадочным диаметром 95 мм (например Falcon Eyes серии SS, Godox серии E). Широко используется в интерьерной съемке, также отлично подходит и для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней.