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Рассеиватель Falcon Eyes SSA-SB250, сферический, байонет SS

  • SSA-SB250, сферический, байонет SS
  • SSA-SB250, сферический, байонет SS
  • SSA-SB250, сферический, байонет SS
  • SSA-SB250, сферический, байонет SS
  • SSA-SB250, сферический, байонет SS
Код товара:УТ-00037480
Артикул:14924

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сферический рассеиватель SSA-SB250 обеспечивает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения, применяется совместно со студийными вспышками с посадочным диаметром 95 мм (например Falcon Eyes серии SS, Godox серии E). Широко используется в интерьерной съемке, также отлично подходит и для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней.

Характеристики:

  • Диаметр сферы 25 см
  • Материал оргстекло
  • Посадочный диаметр 95 мм