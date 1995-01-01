Рассеиватель Falcon Eyes SSA-SB250, сферический, байонет SS

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Код товара: УТ-00037480 Артикул: 14924 Код товара: УТ-00037480 Артикул: 14924 Вес (брутто), кг 0.300 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.300 Описание Сферический рассеиватель SSA-SB250 обеспечивает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения, применяется совместно со студийными вспышками с посадочным диаметром 95 мм (например Falcon Eyes серии SS, Godox серии E). Широко используется в интерьерной съемке, также отлично подходит и для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней. Характеристики: Диаметр сферы 25 см

Материал оргстекло

Посадочный диаметр 95 мм Видео Наш обзор

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