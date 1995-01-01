Falcon Eyes СС-12 – вместительная сумка для перевозки студийного оборудования. Содержимое сумки оберегают прочный каркас – монолитный полимерный короб со стенками, жесткое дно и амортизирующая внутренняя отделка.Внешний габаритный размер 109х35х27 см, внутренний размер 101х31х26 см.

Сумка выполнена из полиэстера: ткань Oxford отличается высокой прочностью (плотность 1680 D) и влагонепроницаемостью благодаря полиуретановой пропитке.

Удобно и компактно разместить вспышки, стойки и аксессуары помогают перегородки с креплением-липучками, зафиксировать оборудование можно ремнями-стяжками. Закрывается сумка на застежку-молнию с двумя металлическими замками.

Для аксессуаров можно использовать два кармана длиной по 48 см с застежкой-молнией, которые находятся на внутренней стороне крышки.

Переносить и переставлять сумку помогают прочные текстильные ручки, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Везти сумку удобно за эргономичную пластиковую ручку.

Плавный ход обеспечивают два колеса на стальных осях, защищенные кожухами.

Сумку можно смело ставить на грязную поверхность, так как на дне есть две планки-подставки. В вертикальном положении она устойчиво опирается на ножку и колеса.На лицевой стороне крышки предусмотрено прозрачное окошко для карточки с координатами владельца на случай потери сумки.