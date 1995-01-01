Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintLED AIR-4 разработан специально, чтобы управлять запуском и настройками студийных вспышек Falcon Eyes серии Sprinter LED, которые имеют встроенный приемник дистанционного беспроводного управления на частоте 2.4ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может применяться с большинством современных фотокамер, имеющими стандартный «горячий башмак». Небольшие размеры радиосинхронизатора 90х50х20мм и его малый вес 50 г позволяют устанавливать пульт даже на компактные цифровые камеры.

Многоканальная структура управления с пульта, состоящая из 4 групп (A, B, C и D) и 4 каналов (1~4), предоставляет возможность группировать вспышки и назначать свободные радиоканалы с минимальных количеством помех. В случае, когда одна из групп пульта недоступна для управления – переключитесь на свободную группу.

Если в помещение находятся вспышки, организованные в различные группы, то срабатывать от одного пульта будут только вспышки одной группы. С пульта можно управлять и настройками каждой конкретной вспышки, если присвоить этой вспышке собственный отдельный канал. Группа D управляет срабатыванием всех вспышек, независимо от группы, установленной на импульсных моноблоках.

Такая вариативность дает фотографам гибкость и надежность управления системами импульсного освещения.

Настройки вспышки, управляемые радиосинхронизатором:

Включение и отключение питания вспышки;

Регулировка мощности вспышки;

Тестовый запуск;

Переключение режимов пилотного света PROP/100%/OFF (пропорциональный, полная мощность, выключен);

Включение и отключение режима ведомой вспышки SLAVE (светосинхронизация);

Включение и отключение звукового сигнала.

Пульт-радиосинхронизатор питается от 2 батареек типа ААА, для экономии заряда батареи уходит в «спящий режим». Чтобы вывести устройство из «спящего режима», необходимо выключить пульт и включить его повторно.