Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4, с 3/8" на 1/4"
Код товара : УТ-00076206
Артикул : 26709
360 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Стальной переходник с винтом 1/4“ и резьбовым отверстием 3/8“. Цилиндрическая поверхность с насечками. Предназначен для установки различного осветительного, а также фото- и видеооборудования. Габаритные размеры — Ø 15 х 20 мм. Вес 15 г.
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