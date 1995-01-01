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Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4, с 3/8" на 1/4"

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076206 Артикул : 26709



Стальной переходник с винтом 1/4“ и резьбовым отверстием 3/8“. Цилиндрическая поверхность с насечками. Предназначен для установки различного осветительного, а также фото- и видеооборудования. Габаритные размеры — Ø 15 х 20 мм. Вес 15 г. Задать вопрос 360 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Стальной переходник с винтом 1/4“ и резьбовым отверстием 3/8“. Цилиндрическая поверхность с насечками. Предназначен для установки различного осветительного, а также фото- и видеооборудования. Габаритные размеры — Ø 15 х 20 мм. Вес 15 г.

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