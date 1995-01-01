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    Переходник Falcon Eyes SP-H F8M4, с 3/8" на 1/4"

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    Код товара : УТ-00076206

    Артикул : 26709

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    360 ₽

    Гарантия 14 дней

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    Описание

    Стальной переходник с винтом 1/4“ и резьбовым отверстием 3/8“. Цилиндрическая поверхность с насечками. Предназначен для установки различного осветительного, а также фото- и видеооборудования. Габаритные размеры — Ø 15 х 20 мм. Вес 15 г.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.