Переходник Falcon Eyes SP-4M8M, 1/4", 3/8" и 5/8"



Код товара: УТ-00056211 Артикул: 14908 Код товара: УТ-00056211 Артикул: 14908 Falcon Eyes SP-4M8M – короткий переходник. Центральная часть – студийный шпигот 5/8" (16 мм), по сторонам – винты 3/8" и 1/4". Длина 45 мм. Материал: латунь. Товар не найден Задать вопрос Описание Falcon Eyes SP-4M8M – короткий переходник. Центральная часть – студийный шпигот 5/8" (16 мм), по сторонам – винты 3/8" и 1/4". Длина 45 мм. Материал: латунь. Видео Наш обзор

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