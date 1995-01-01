Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Переходник Falcon Eyes SP-4M8M, 1/4", 3/8" и 5/8"

Код товара:УТ-00056211
Артикул:14908

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes SP-4M8M – короткий переходник. Центральная часть – студийный шпигот 5/8" (16 мм), по сторонам – винты 3/8" и 1/4". Длина 45 мм. Материал: латунь.