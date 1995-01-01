Переходник Falcon Eyes SP-4M8F, 1/4" - 3/8"



Код товара: УТ-00048753 Артикул: 14907 Код товара: УТ-00048753 Артикул: 14907 Вес (брутто), кг 0.030 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.030 Описание Falcon Eyes SP-4F8F универсальный короткий переходник, на одном торце винт 1/4", на другом – гайка 3/8". Используется для крепления устройств с гайкой 1/4" или винтом 3/8". Диаметр переходника 16 мм.

Длина переходника 38 мм.

Материал: латунь

Вес 30г. Видео Наш обзор

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