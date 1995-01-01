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Переходник Falcon Eyes SP-4M8F, 1/4" - 3/8"

Код товара:УТ-00048753
Артикул:14907

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Falcon Eyes SP-4F8F универсальный короткий переходник, на одном торце винт 1/4", на другом – гайка 3/8". Используется для крепления устройств с гайкой 1/4" или винтом 3/8".

  • Диаметр переходника 16 мм.
  • Длина переходника 38 мм.
  • Материал: латунь
  • Вес 30г.