Переходник Falcon Eyes SP-4F8F
Код товара : УТ-00048748
Артикул : 14905
760 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
30г.
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Falcon Eyes SP-4F8F универсальный короткий переходник, на торцах гайки 1/4" и 3/8". Используется для крепления устройств с винтом 1/4" или 3/8".
Диаметр переходника 16 мм.
Длина переходника 32 мм.
Материал: латунь
Вес 30г.