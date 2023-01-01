Описание

Falcon Eyes SP-4F8F универсальный короткий переходник, на торцах гайки 1/4" и 3/8". Используется для крепления устройств с винтом 1/4" или 3/8".

Диаметр переходника 16 мм.

Длина переходника 32 мм.

Материал: латунь

Вес 30г.