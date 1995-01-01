Falcon Eyes SP-4F8F универсальный короткий переходник, на торцах гайки 1/4" и 3/8". Используется для крепления устройств с винтом 1/4" или 3/8".
Диаметр переходника 16 мм.
Длина переходника 32 мм.
Материал: латунь
Вес 30г.
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