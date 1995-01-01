Переходник Falcon Eyes SP-4F8F



Код товара: УТ-00048748 Артикул: 14905 Код товара: УТ-00048748 Артикул: 14905 Вес 30г. Вес (брутто), кг 0.100 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 30г. Вес (брутто), кг 0.100 Описание Falcon Eyes SP-4F8F универсальный короткий переходник, на торцах гайки 1/4" и 3/8". Используется для крепления устройств с винтом 1/4" или 3/8". Диаметр переходника 16 мм. Длина переходника 32 мм. Материал: латунь Вес 30г. Видео Наш обзор

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