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Переходник Falcon Eyes SP-4F8F

Код товара:УТ-00048748
Артикул:14905

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes SP-4F8F универсальный короткий переходник, на торцах гайки 1/4" и 3/8". Используется для крепления устройств с винтом 1/4" или 3/8".

Диаметр переходника 16 мм.

Длина переходника 32 мм.

Материал: латунь

Вес 30г.