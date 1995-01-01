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Переходное кольцо Falcon Eyes SN-BW-SS

  • SN-BW-SS
  • SN-BW-SS
  • SN-BW-SS
Код товара:УТ-00051650
Артикул:25567

Товар не найден

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Описание

Переходное кольцо для установки светоформирующих насадок с байонетом SS на осветители с байонетом Bowens. Материал: металл. Вес: 120 г.