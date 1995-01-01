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Кольцо переходное Falcon Eyes SN-10, с крепления SS на байонет Bowens

  • SN-10, SS на Bowens
  • SN-10, SS на Bowens
  • SN-10, SS на Bowens
  • SN-10, SS на Bowens
  • SN-10, SS на Bowens
  • SN-10, SS на Bowens
  • SN-10, SS на Bowens
Код товара:УТ-00038960
Артикул:19887

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, SS на Bowens - это высококачественный аксессуар, который предназначен для установки софтбоксов, рефлекторов и других насадок с байонетом Bowens на импульсные вспышки Falcon Eyes серии SS.

Изготовлено из прочного алюминия, переходное кольцо обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и долговечностью. Защитное покрытие черного цвета придает аксессуару стильный и современный вид.

Благодаря этому переходному кольцу, вы сможете расширить возможности использования своих вспышек и насадок, а также улучшить качество и яркость освещения на ваших фотографиях.

Выбирая переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, SS на Bowens, вы получаете надежный и качественный аксессуар, который станет незаменимым помощником в создании профессиональных и ярких снимков.