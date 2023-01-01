Кольцо переходное Falcon Eyes SN-10, SS на Bowens
Код товара : УТ-00038960
Артикул : 19887
1 330 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.042
Описание
Переходное кольцо SN-10 предназначено для установки софтбоксов, рефлекторов и других насадок с байонетом Bowens на импульсные вспышки Falcon Eyes серии SS (диаметром до 97 мм). Изготовлено из высокопрочного алюминия и имеет защитное покрытие черного цвета.