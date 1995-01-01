Кольцо переходное Falcon Eyes SN-10, с крепления SS на байонет Bowens
Товар не найден
Описание
Переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, SS на Bowens - это высококачественный аксессуар, который предназначен для установки софтбоксов, рефлекторов и других насадок с байонетом Bowens на импульсные вспышки Falcon Eyes серии SS.
Изготовлено из прочного алюминия, переходное кольцо обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и долговечностью. Защитное покрытие черного цвета придает аксессуару стильный и современный вид.
Благодаря этому переходному кольцу, вы сможете расширить возможности использования своих вспышек и насадок, а также улучшить качество и яркость освещения на ваших фотографиях.
Выбирая переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, SS на Bowens, вы получаете надежный и качественный аксессуар, который станет незаменимым помощником в создании профессиональных и ярких снимков.