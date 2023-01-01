Переходное кольцо SN-10 предназначено для установки софтбоксов, рефлекторов и других насадок с байонетом Bowens на импульсные вспышки Falcon Eyes серии SS (диаметром до 97 мм). Изготовлено из высокопрочного алюминия и имеет защитное покрытие черного цвета.