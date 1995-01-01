Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Генератор дыма Falcon Eyes Smoke 30

  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
  • Smoke 30
Код товара:УТ-00080540
Артикул:31876

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes Smoke 30 - портативный парогенератор мощностью 30 Вт, позволяющий создать эффект тумана и задымления для предметной съемки или видеоконтента. Компактная дым-машина позволяет добиться разных эффектов: от мелкого тумана до плотной дымки. Генератор дыма Smoke незаменим для предметных фотографов, специалистов по фэшн-съемкам и портретам. Портативная дым-машина может использоваться кинематографистами или видеооператорами для создания нужных эффектов на съемочной площадке. С помощью генератора можно создавать следующие эффекты:

  • легкий туман
  • устойчивый поток пара
  • пар от сухого льда
  • рассеянная дымка
Характеристики:
  • Модель: Falcon Eyes Smoke 30
  • Тип: компактный генератор дыма
  • Мощность: 30 Вт
  • Емкость резервуара для жидкости: 12 мл
  • Производительность: эффект легкого задымления в объеме до 20 кубических метров достигается за 1 минуту
  • Время нагрева: (готовности) 3 сек
  • Время использования: после 3 мин работы необходимо прекратить распыление на 2 сек
  • Непрерывное использование: 25 минут, автоматическое выключение каждые 10 минут для проверки масляного резервуара
  • Состав жидкости для дыма: VG (растительный глицерин) + PG (пропиленгликоль)
  • Дистанционное управление: есть, дальность действия пульта до 10 метров
  • Емкость аккумулятора: 2550 мАч
  • Время зарядки около: 3 часов
  • Питание: 5В 2А
  • Напряжение: 7,4 В
  • Материал корпуса: ABS пластик
  • Размеры: 156 х 67 х 42 мм
  • Габариты кейса: 21 х 11 х 8,5 см
  • Вес: 390 г
  • Вес комплекта в кейсе: 705 г
  • Размер упаковки: 110 х 85 х 220 мм
  • Вес с упаковкой: 740 г
Комплектация:
  • Генератор дыма
  • Насадки: прямая, изогнутая, силиконовая трубка, сопло повышения давления
  • Фильтрующий элемент для жидкости
  • Флакон с жидкостью для генератора
  • Пульт дистанционного управления IR
  • Кабель зарядки Type-C
  • Кейс