Генератор дыма Falcon Eyes Smoke 30
Код товара:УТ-00080540
Артикул:31876
Товар не найден
Описание
Falcon Eyes Smoke 30 - портативный парогенератор мощностью 30 Вт, позволяющий создать эффект тумана и задымления для предметной съемки или видеоконтента. Компактная дым-машина позволяет добиться разных эффектов: от мелкого тумана до плотной дымки. Генератор дыма Smoke незаменим для предметных фотографов, специалистов по фэшн-съемкам и портретам. Портативная дым-машина может использоваться кинематографистами или видеооператорами для создания нужных эффектов на съемочной площадке. С помощью генератора можно создавать следующие эффекты:
- легкий туман
- устойчивый поток пара
- пар от сухого льда
- рассеянная дымка
Характеристики:
- Модель: Falcon Eyes Smoke 30
- Тип: компактный генератор дыма
- Мощность: 30 Вт
- Емкость резервуара для жидкости: 12 мл
- Производительность: эффект легкого задымления в объеме до 20 кубических метров достигается за 1 минуту
- Время нагрева: (готовности) 3 сек
- Время использования: после 3 мин работы необходимо прекратить распыление на 2 сек
- Непрерывное использование: 25 минут, автоматическое выключение каждые 10 минут для проверки масляного резервуара
- Состав жидкости для дыма: VG (растительный глицерин) + PG (пропиленгликоль)
- Дистанционное управление: есть, дальность действия пульта до 10 метров
- Емкость аккумулятора: 2550 мАч
- Время зарядки около: 3 часов
- Питание: 5В 2А
- Напряжение: 7,4 В
- Материал корпуса: ABS пластик
- Размеры: 156 х 67 х 42 мм
- Габариты кейса: 21 х 11 х 8,5 см
- Вес: 390 г
- Вес комплекта в кейсе: 705 г
- Размер упаковки: 110 х 85 х 220 мм
- Вес с упаковкой: 740 г
Комплектация:
- Генератор дыма
- Насадки: прямая, изогнутая, силиконовая трубка, сопло повышения давления
- Фильтрующий элемент для жидкости
- Флакон с жидкостью для генератора
- Пульт дистанционного управления IR
- Кабель зарядки Type-C
- Кейс