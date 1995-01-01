Генератор дыма Falcon Eyes Smoke 30

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Код товара: УТ-00080540 Артикул: 31876 Код товара: УТ-00080540 Артикул: 31876 Falcon Eyes Smoke 30 - портативный парогенератор мощностью 30 Вт, позволяющий создать эффект тумана и задымления для предметной съемки или видеоконтента. Компактная дым-машина позволяет добиться разных эффектов: от мелкого тумана до плотной дымки. Генератор дыма Smoke незаменим для предметных фотографов, специалистов по фэшн-съемкам и портретам. Товар не найден Задать вопрос Описание Falcon Eyes Smoke 30 - портативный парогенератор мощностью 30 Вт, позволяющий создать эффект тумана и задымления для предметной съемки или видеоконтента. Компактная дым-машина позволяет добиться разных эффектов: от мелкого тумана до плотной дымки. Генератор дыма Smoke незаменим для предметных фотографов, специалистов по фэшн-съемкам и портретам. Портативная дым-машина может использоваться кинематографистами или видеооператорами для создания нужных эффектов на съемочной площадке. С помощью генератора можно создавать следующие эффекты: легкий туман

устойчивый поток пара

пар от сухого льда

рассеянная дымка Характеристики: Модель: Falcon Eyes Smoke 30

Falcon Eyes Smoke 30 Тип: компактный генератор дыма

компактный генератор дыма Мощность: 30 Вт

30 Вт Емкость резервуара для жидкости: 12 мл

12 мл Производительность: эффект легкого задымления в объеме до 20 кубических метров достигается за 1 минуту

эффект легкого задымления в объеме до 20 кубических метров достигается за 1 минуту Время нагрева: (готовности) 3 сек

3 сек Время использования: после 3 мин работы необходимо прекратить распыление на 2 сек

после 3 мин работы необходимо прекратить распыление на 2 сек Непрерывное использование : 25 минут, автоматическое выключение каждые 10 минут для проверки масляного резервуара

25 минут, автоматическое выключение каждые 10 минут для проверки масляного резервуара Состав жидкости для дыма: VG (растительный глицерин) + PG (пропиленгликоль)

VG (растительный глицерин) + PG (пропиленгликоль) Дистанционное управление: есть, дальность действия пульта до 10 метров

есть, дальность действия пульта до 10 метров Емкость аккумулятора: 2550 мАч

2550 мАч Время зарядки около: 3 часов

около: 3 часов Питание: 5В 2А

5В 2А Напряжение: 7,4 В

7,4 В Материал корпуса: ABS пластик

ABS пластик Размеры: 156 х 67 х 42 мм

156 х 67 х 42 мм Габариты кейса: 21 х 11 х 8,5 см

21 х 11 х 8,5 см Вес: 390 г

390 г Вес комплекта в кейсе: 705 г

705 г Размер упаковки: 110 х 85 х 220 мм

110 х 85 х 220 мм Вес с упаковкой: 740 г Комплектация: Генератор дыма

Насадки: прямая, изогнутая, силиконовая трубка, сопло повышения давления

Фильтрующий элемент для жидкости

Флакон с жидкостью для генератора

Пульт дистанционного управления IR

Кабель зарядки Type-C

Кейс Видео Наш обзор

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