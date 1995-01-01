Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, которым важно оптимальное сочетание качества и стоимости. Основные преимущества этих штативов: прочные алюминиевые ноги, основание из алюминиево-магниевого сплава, реверсивная колонна, несколько положений фиксации размаха ног, клипсовые зажимы с регулируемым усилием, вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.

Silver line 617 BH-5 – легкий надежный штатив с металлической шаровой головой для камер весом до 6 кг. Максимальная высота штатива 1760 мм.

Устойчивость конструкции обеспечивают 3-секционные телескопические ножки и поглощающее вибрации литое основание из магниевого сплава. Каждую ножку можно разложить и с помощью специальных защелок зафиксировать в одном из трех положений. Это позволяет использовать штатив на поверхностях со сложным рельефом, например на ступенях или камнях. Секции ног соединяются клипсовыми зажимами; усилие зажима можно отрегулировать с помощью ключа-шестигранника. Резиновые наконечники не дают штативу скользить на гладкой поверхности. Вспененное покрытие на ножках делает работу с металлической конструкцией более комфортной, особенно на морозе.

Оперативно изменять высоту точки съемки позволяет центральная колонна: ее высота регулируется, выбранное положение фиксируется кольцевым замком. Конструкция реверсивная, то есть колонну можно переставить штативной площадкой вниз, чтобы вести съемку с нижнего ракурса. Труба колонны закрыта завинчивающейся заглушкой с подпружиненным крюком для подвешивания груза-противовеса, что повысит устойчивость штатива. В качестве груза можно использовать мешок с песком, а в полевых условиях – сумку с фототехникой.

Плавно поворачивать камеру на 360° вокруг своей оси позволяет шаровая штативная голова, установленная на платформу со шкалой для горизонтального панорамирования. Голова сменная, выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Регулировочный винт помогает надежно зафиксировать ее в нужном положении. Шаровая конструкция с вертикальным пазом дает возможность изменять наклон площадки с камерой в пределах –90 до +45°. Быстросъемная площадка оборудована винтом 1/4” для установки оборудования и предохранителем от случайного перемещения.

Модель 617 BH-5 можно использовать для большинства видов съемок, в том числе для тревел-фото. Благодаря чехлу из прочного полиэстера, с уплотненными стенками и широким наплечным ремнем легкий (1,82 кг) штатив удобно взять в путешествие.