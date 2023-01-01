Описание

Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание цена-качество. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.

Silver line 414 3D-1 – штатив со сменной 3D головкой, предназначен для использования с камерами весом до 4 кг. Максимальная высота штатива 1440 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".

Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. На основании штатива находится пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.

Silver line 414 3D-1 имеет компактные размеры в сложенном виде - длина 585 мм, вес штатива с головой составляет 2 кг.

Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией винтовым зажимом.

3D голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом-рукояткой, позволит проводить независимое панорамирование по двум осям и наклонять камеру в "портретное" положение.

В комплекте чехол для транспортировки и хранения.