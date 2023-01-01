Штатив Falcon Eyes Silver line 414 3D-1
Код товара : УТ-00028182
Артикул : 23403
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D, съемная
Материал
алюминий, магниевый сплав
Максимальная высота
144 см
Пузырьковый уровень
На штативе
Длина в сложенном положении
58.5 см
Диаметр ног
24, 20, 16 мм
Физические характеристики
Вес
2 кг
Вес (брутто), г
0.180
Описание
Штативы Silver Line разрабатывались для фотографов-энтузиастов, для которых важно оптимальное сочетание цена-качество. Поэтому данная серия обладает рядом конкурентных преимуществ. Прочные и легкие алюминиевые ноги и основание, выполненное из алюминиево-магниевого сплава. Реверсивная центральная колонна и несколько положений фиксации ширины ног, клипсовые зажимы с регулировкой усилия и вспененные поролоновые накладки на ножках для комфортного использования.
Silver line 414 3D-1 – штатив со сменной 3D головкой, предназначен для использования с камерами весом до 4 кг. Максимальная высота штатива 1440 мм. Платформа под штативную головку оборудована винтом диаметром 3/8", на площадке под камеру винт 1/4".
Литое основание из магниевого сплава поглощает вибрации и обеспечивает устойчивость. На основании штатива находится пузырьковый уровень. 3 секции ноги соединяются между собой клипсовыми зажимами с регулировкой усилия. Угол наклона каждой ноги фиксируется независимо в трех положениях, для этой цели предусмотрены специальные защелки, это дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки. Резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость на различных поверхностях.
Silver line 414 3D-1 имеет компактные размеры в сложенном виде - длина 585 мм, вес штатива с головой составляет 2 кг.
Для точной настройки высоты съемки, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией винтовым зажимом.
3D голова из магниевого сплава с одним регулировочным винтом-рукояткой, позволит проводить независимое панорамирование по двум осям и наклонять камеру в "портретное" положение.
В комплекте чехол для транспортировки и хранения.