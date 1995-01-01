Софтбокс Falcon Eyes SBQ-SBII 7575 BW, 75 х 75 см
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Описание
Софтбокс FEA-SBII 7575 BW – новый световой квадратный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Софтбокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.
Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы квадратной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 75х75см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.
Байонет Bowens
Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens. Популярное крепление Bowens поможет установить софтбокс практически на любые осветители Falcon Eyes и осветители других торговых марок, с соответствующим байонетом. Для установки FEA-SBII BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать дополнительно приобретаемые переходные кольца диаметром 142 мм.
Равномерный световой поток
Тент-отражатель софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с внутренней серебристой светоотражающей поверхностью. Серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение светового потока внутри софтбокса с минимальными потерями на светоотражение.
Двойное рассеивание
Внешний и внутренний рассеиватели изготовлены из специальной синтетическиой ткани (производство Корея), которая смягчает световой поток, но, несмотря на двойное рассеивание, не искажает его. Цветовая температура и яркость светового потока остаются практически неизменными. Внешний тканевый рассеиватель надевается на край тента отражателя и закрепляется «липучками». Внутренний – закрепляется при помощи резинок карабинчиками.
Быстрая сборка и удобное использование
Сборка софтбокса занимает не больше пары минут. Спицы вставляются одним концом в отверстия байонетного кольца, другим – в кармашки по углам тента-отражателя. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые кармашки софтбокса и облегчают сборку конструкции. Одна из четырех спиц закрепляется в кармашке при помощи «липучки», чтобы обеспечить правильное и безопасное натяжение тента. Софтбокс, установленный на осветительном приборе, способен поворачиваться на 360 градусов без демонтажа, выбранное положение фиксируется винтом на кольце-адаптере.
Надежность и долговечность
Детали каркаса софтбокса изготовлены из метала, спицы – из стали с алюминиевыми наконечниками, байонетное кольцо и кольцо-адаптер — из легкого авиационного алюминия. Прочная ткань тента-отражателя софтбокса рассчитана на множество сборок и разборок оборудования, что обеспечит надежное и долговечное использование модификатора.
Осветитель и стойка не входят в комплект, демонстрируются для масштаба.
Характеристики:
- Размеры: 75 х 75 см
- Глубина: 40 см
- Байонет: Bowens
- Крепежный диаметр кольца: Ø 142 мм
- Материал байонетного кольца: алюминиевый сплав
- Материал спиц: сталь
- Размер комплекта в чехле: 600 х 250 х 60 мм
- Вес комплекта в чехле: 0.90 кг
Комплектация:
- Отражатель Falcon Eyes FEA-SBII 7575 BW
- Байонетное кольцо
- Внутренний тканевый диффузор
- Внешний тканевый диффузор
- Спицы: 4 шт
- Чехол