Falcon Eyes SBQ-SBII 30160 BW - световой модификатор для студийных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса (стрипбокса) 30х160 см, глубина 49 см. Жаропрочный софтбокс серии SBQ-SBII может использоваться со студийными вспышками, светодиодными источниками мощностью до 2400 Вт или галогеновыми источниками мощностью до 1000 Вт.

Жаропрочный материал тканевого каркаса

Каркас софтбокса выполнен из качественной жаропрочной синтетической ткани с серебристой поверхностью, рассчитанной на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии. Плотная ткань каркаса позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока, что бывает заметно у софтбоксов нежаропрочного типа (особенно в зоне крепления источника света). Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна, которые удобно фиксируются на липучки в открытом и закрытом положениях.

Байонет Bowens

Несущий каркас помимо 4-х стальных спиц включает в себя литой алюминиевый адаптер со сменным байонетным кольцом на Bowens. Для установки софтбокса серии SBQ-SBII на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 144 мм). Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.

Равномерный световой поток

Серебристая поверхность внутренней стороны тканевого каркаса софтбокса обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, благодаря чему смягчаются формируемые софтбоксом тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Внешний и внутренний рассеиватели (диффузоры) изготовлены из тонких жаропрочных синтетических материалов. Внешний тканевый рассеиватель фиксируется на липучках по краю тента отражателя, внутренний – закрепляется при помощи карабинчиков на резинках.

В комплекте соты и маска

В комплекте с софтбоксом поставляются сотовая насадка и маска. Сотовая насадка применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Тканевые соты крепятся к «козырьку» софтбокса по всему периметру с помощью липучки.

Маска представляет собой две полоски на липучках из черной синтетической ткани, с помощью которой можно дополнительно сузить световой поток (ширина светового отверстия с установленной маской составляет 11 см). Маска с отражающей внутренней поверхностью может крепиться поверх рассеивателей или использоваться без них.

Осветитель и стойка не входят в комплект, демонстрируются для масштаба.

Характеристики: