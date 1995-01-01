Радиосинхронизатор RF-AC425 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RF-AC425R) по радиоканалу.

4 канала передачи сигнала позволяют объединить вспышки в группы и избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 433 МГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 30 м.

Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным "горячим" башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник).

На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или сбросить заряд при уменьшении мощности вспышки.

Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком), передатчик питается от батареи типа 23А (в комплекте).