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Держатель отражателя Falcon Eyes RBH-2258 с муфтой

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Код товара: 00000055936 Артикул: 13191 Код товара: 00000055936 Артикул: 13191 Вес 0,82 кг Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 0,82 кг Описание Длина телескопической штанги от 78 до 178 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 166 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки. Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика. Тип крепления: два зажима для отражателя

Материал: пластик/металл

Цвет: серебристый

Вес: 0,82 кг Видео Наш обзор

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