Falcon Eyes RBH-2258 держатель отражателя с поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, распорки и другие трубки диаметром: 19, 22, 25 и 28 мм. Муфта обеспечивает надежное крепление и удобное использование (можно регулировать длину плеча штанги для установки груза-противовеса, груз приобретается отдельно).