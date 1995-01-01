Держатель отражателя Falcon Eyes RBH-2258 с муфтой
Код товара:00000055936
Артикул:13191
Товар не найден
Характеристики
Вес0,82 кг
Описание
Длина телескопической штанги от 78 до 178 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 166 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки. Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.
- Тип крепления: два зажима для отражателя
- Материал: пластик/металл
- Цвет: серебристый
- Вес: 0,82 кг