Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель отражателя Falcon Eyes RBH-2258 с муфтой

  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
  • RBH-2258 с муфтой
Код товара:00000055936
Артикул:13191

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Длина телескопической штанги от 78 до 178 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 166 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки. Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.

  • Тип крепления: два зажима для отражателя
  • Материал: пластик/металл
  • Цвет: серебристый
  • Вес: 0,82 кг