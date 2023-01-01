Держатель отражателя Falcon Eyes RBH-2258 с муфтой
Код товара : 00000055936
Артикул : 13191
1 620 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0,82 кг
Описание
Длина телескопической штанги от 78 до 178 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 166 см. Держатель можно расположить под любым углом относительно стойки. Штанга держателя изготовлена из металла, муфта из ударопрочного пластика.
- Тип крепления: два зажима для отражателя
- Материал: пластик/металл
- Цвет: серебристый
- Вес: 0,82 кг