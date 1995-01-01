Описание

Falcon Eyes R-Line 515 3DP – профессиональный штатив со съемной видеоголовкой, рассчитан для использования с цифровыми камерами весом до 10 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других. Плавное свободное движение цифровой камеры в трех плоскостях обеспечивает 3D-головка. Благодаря прецизионному исполнению сопрягаемых деталей и специальной смазке головка с легким усилием перемещает камеру на 360° по горизонтали с наклоном от 60° до 90°. Резиновая кольцевая прокладка под головкой амортизирует удар камеры при случайном ослаблении фиксатора колонны. Положение головки закрепляется 2 винтами-рукоятками. Для удобства панорамной съемки две рукоятки длиной по 140 мм можно соединить в одну.

Держатель смартфона с кнопкой расфиксации способен надежно удерживать мобильное устройство шириной от 56 до 86 мм. Держатель имеет два крепежных резьбовых отверстия ¼'' и крепление типа «башмак», а также посадочное место «под башмак» для установки дополнительного оборудования. Адаптер может быть полезен, например, при съемке бекстейджа на камеру телефона, коротких видеороликов и пр.

Надежное крепление цифровой камеры на штатив гарантирует быстросъемная площадка размером 42х52 мм с конгрессным винтом ¼”. Площадка оборудована предохранителем от случайной разблокировки и резиновой накладкой для более плотной фиксации камеры. Съемка с низких точек, в том числе от уровня земли или пола, возможна благодаря реверсивной колонне. Чтобы оперативно изменить точку съемки достаточно развинтить колонну, не снимая головку.

Устойчивое положение штатива даже на сложных поверхностях обеспечивают три ноги – каждая с независимым регулированием угла наклона. Ноги можно установить и зафиксировать под разными углами с учетом особенностей рельефа (ступени, камни и т. д.). Благодаря наконечникам с ребристой поверхностью ноги штатива не скользят и не оставляют царапин на полу. Прочное соединение 4 секций телескопических ног гарантируют клипсовые зажимы со стальной пружиной. Для регулирования усилия зажима используется накидной ключ-шестигранник (фиксатор гайки), который надевается на одну из ног (приобретается отдельно). В комплект входит обычный ключ-шестигранник.

Стойкость конструкции к внешним воздействиям обеспечивают материалы: алюминиевый сплав, сталь, ABS-пластик, морозоустойчивая смазка (до –10°С). Мягкое вспененное покрытие в верхней части ног делает работу с металлическим штативом более комфортной, что особенно ощутимо на жаре или в холодное время года. Штатив с видеоголовкой выдерживает нагрузку до 10 кг и подходит для большинства DSLR камер с установочной резьбой 1/4”. Компактные размеры и легкий вес позволят использовать штатив для съемки как в студии, так и на выезде. Штатив весом 2,4 кг и длиной в сложенном виде 62 см может регулироваться по высоте от 25 см до 1,72 м.

Характеристики: