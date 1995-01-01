Описание

Штатив Falcon Eyes R-Line 1016 BHP – профессиональный штатив-монопод со съемной шаровой головкой, рассчитан для использования с цифровыми камерами весом до 10 кг. Конструкция штатива со складывающимися назад ногами подходит для компактной транспортировки. Центральная колонна вынимается, чтобы трансформировать штатив в монопод. Также реверсивная колонна позволит снимать с нижней точки.

Компактные размеры и легкий вес

Штатив Falcon Eyes R-Line 1016 BHP при длине в сложенном виде всего 48 см, имеет максимальную высоту 1.6 м. Вес штатива с головой при этом составляет 1.5 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других.

Штативная голова с быстросъемной площадкой для крепления камеры

Для быстрой и надежной установки камеры в конструкции штатива используется шаровая штативная голова с быстросъемной площадкой, предназначена для установки устройств с креплением 1/4". Особенностью шаровой головы является возможность контролировать положение по всем трем осям и фиксировать одним замком. Пузырьковый уровень поможет точно выравнять камеру по «линию горизонта».

При отпущенном независимом фиксаторе, база штативной головки может свободно вращаться вокруг своей оси на 360° для проведения горизонтального панорамирования. Нанесенная шкала укажет положение начала и окончания движения. Быстросъемная площадка дает возможность быстро установить камеру на штативную голову одним движением руки. Площадка оборудована установочным винтом диаметром 1/4" и предохранителем, который убережет камеру от случайного выскальзывания.

Съемка на смартфон

В комплект входит держатель для установки смартфона, что позволит без затруднений снимать камерой мобильного устройства. Отлично подойдет для съемок бэкстейджей, а также в других случаях съемки на мобильные устройства. Держатель смартфона с кнопкой расфиксации способен надежно удерживать устройства шириной от 56 до 86 мм. Держатель имеет два крепежных резьбовых отверстия ¼'' и крепление типа «башмак», а также посадочное место «под башмак» для установки дополнительного оборудования.

Реверсивная центральная колонна

Реверсивная центральная колонна позволит проводить съемку с максимально низкой точки. Для точной настройки высоты под рост, конструкцией предусмотрена регулировка центральной колонны с прочной фиксацией цанговым зажимом, снизу колонны находится крюк для груза-противовеса. Чтобы изменить направленность колонны, необходимо выкрутить и поменять базу под штативную головку и крюк местами.

2 в 1: штатив легко преобразуется в монопод

Одна из ног (с противоскользящей вспененной накладкой) штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 51 до 132 см, который незаменим в репортажных съемках.

Быстрая подготовка к работе на любой поверхности

Штатив можно легко подготовить к работе, выбрав высоту установки камеры от 47 до 1.6 м разложив секции треноги и выдвинув или задвинув центральную колонну. Ноги штатива имеют три фиксированных положения угла наклона. Фиксация ног штатива под разным углом дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни и другие сложные поверхности, а также проводить съемку с более низкой точки. Реверсивно складывающиеся ноги уменьшают габариты конструкции в сложенном виде. Клипсовые зажимы надежно соединяют между собой 4 секции ног, резиновые наконечники на ногах придают штативу дополнительную устойчивость и противодействуют появлению царапин на поверхности пола.

Надежный и долговечный

Изготовлен из алюминия и ABS-пластика, эти материалы позволяют использовать штатив длительное время при сохранения внешнего вида и нагрузочной способности. В комплекте чехол для транспортировки и хранения.

Особенности:

Нагрузка до 10 кг

Максимальная высота 1.6 м, минимальная – 47 см

Длина в сложенном виде 48 см

Шаровая головка с фиксатором положения шара и фиксатором горизонтального панорамирования

Держатель смартфона с кнопкой кнопкой расфиксации и креплением типа «башмак» для дополнительного оборудования

Материал штатива алюминиевый сплав, клипсовых зажимов – ABS-пластик

Вес 1.5 кг

Комплектация: