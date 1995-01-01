Falcon Eyes PT-20 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 20 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.

Назначение тележки

Операторская тележка PT-20 предназначена для создания плавного, стабилизированного движения камеры во время видеосъемки. С ее помощью выполняют профессиональные приемы: проводки камеры по прямой и по дуге, а также повороты вокруг объекта. Модель будет полезна видеографам как в студии, так и на выезде, где важны точное позиционирование и быстрая смена ракурсов.

Конструкция и материалы

Основу тележки составляет каркас из легкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при малом весе (3,15 кг). Прочные пластиковые элементы в менее нагруженных узлах и резиновые колеса делают конструкцию практичной, не добавляя лишней нагрузки при транспортировке оборудования.

Телескопическая платформа и крепление штатива

Модель PT-20 совместима с различными типами штативов: для обычных ног с резиновыми наконечниками используются винтовые зажимы с подпятниками, а для шипованных ножек предусмотрены тугие резиновые хомуты.

Регулируемый радиус платформы от 80 до 120 см позволяет оптимально размещать оборудование разных размеров. Телескопическая система ног фиксируется клипсовыми механизмами: для изменения диаметра платформы достаточно ослабить фиксаторы и выдвинуть секции на нужную длину.

Система складывания и переноски

Тележка быстро раскладывается — ноги фиксируются в рабочем положении щелчком подпружиненных кнопок. Для складывания достаточно поднять фиксаторы и сложить конструкцию, зафиксировав ноги лентой-липучкой. В сложенном виде тележка занимает минимум места и убирается в идущий в комплекте чехол на молнии. Центральный узел служит удобной ручкой для переноски сложенной тележки.

Колесная база и маневренность

Три резиновых колеса диаметром 75 мм гарантируют плавный и бесшумный ход, что особенно важно при видеосъемке. Благодаря повороту колес на 360 градусов тележка обладает высокой маневренностью в ограниченном пространстве. На каждом колесе установлен индивидуальный тормоз для надежной фиксации во время работы.

Особенности:

Складная алюминиевая конструкция

Нагрузка до 20 кг

Регулируемый радиус платформы 80–120 см

Три колеса диаметром 75 мм с индивидуальными тормозами

Совместимость с обычными и шипованными ножками штативов

Система быстрого складывания с фиксацией липучкой

Удобная ручка для переноски

Плотный чехол для хранения и транспортировки

Вес 3,15 кг

Тележка Falcon Eyes PT-20 не совместима с видеоштативом Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H.

Характеристики:

Модель: Falcon Eyes PT-20

Falcon Eyes PT-20 Максимальная нагрузка: 20 кг

20 кг Радиус тележки: 80–120 см

80–120 см Фиксаторы секций: клипсовые

клипсовые Профиль труб: круглый Ø 22/19 мм

круглый Ø 22/19 мм Длина в сложенном виде: 55 см

55 см Диаметр колес: 75 мм

75 мм Тормоз: есть, на 3-х колесах

есть, на 3-х колесах Материал: алюминиевый сплав, пластик

алюминиевый сплав, пластик Вес: 3,15 кг

3,15 кг Размер упаковки: 185х190х570 мм

185х190х570 мм Вес с упаковкой: 3,76 кг

Комплектация: