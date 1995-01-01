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Тележка Falcon Eyes PT-20 для штатива

Код товара:УТ-00088791
Артикул:32471

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes PT-20 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 20 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.

Назначение тележки
Операторская тележка PT-20 предназначена для создания плавного, стабилизированного движения камеры во время видеосъемки. С ее помощью выполняют профессиональные приемы: проводки камеры по прямой и по дуге, а также повороты вокруг объекта. Модель будет полезна видеографам как в студии, так и на выезде, где важны точное позиционирование и быстрая смена ракурсов.

Конструкция и материалы
Основу тележки составляет каркас из легкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при малом весе (3,15 кг). Прочные пластиковые элементы в менее нагруженных узлах и резиновые колеса делают конструкцию практичной, не добавляя лишней нагрузки при транспортировке оборудования.

Телескопическая платформа и крепление штатива
Модель PT-20 совместима с различными типами штативов: для обычных ног с резиновыми наконечниками используются винтовые зажимы с подпятниками, а для шипованных ножек предусмотрены тугие резиновые хомуты.

Регулируемый радиус платформы от 80 до 120 см позволяет оптимально размещать оборудование разных размеров. Телескопическая система ног фиксируется клипсовыми механизмами: для изменения диаметра платформы достаточно ослабить фиксаторы и выдвинуть секции на нужную длину.

Система складывания и переноски
Тележка быстро раскладывается — ноги фиксируются в рабочем положении щелчком подпружиненных кнопок. Для складывания достаточно поднять фиксаторы и сложить конструкцию, зафиксировав ноги лентой-липучкой. В сложенном виде тележка занимает минимум места и убирается в идущий в комплекте чехол на молнии. Центральный узел служит удобной ручкой для переноски сложенной тележки.

Колесная база и маневренность
Три резиновых колеса диаметром 75 мм гарантируют плавный и бесшумный ход, что особенно важно при видеосъемке. Благодаря повороту колес на 360 градусов тележка обладает высокой маневренностью в ограниченном пространстве. На каждом колесе установлен индивидуальный тормоз для надежной фиксации во время работы.

Особенности:

  • Складная алюминиевая конструкция
  • Нагрузка до 20 кг
  • Регулируемый радиус платформы 80–120 см
  • Три колеса диаметром 75 мм с индивидуальными тормозами
  • Совместимость с обычными и шипованными ножками штативов
  • Система быстрого складывания с фиксацией липучкой
  • Удобная ручка для переноски
  • Плотный чехол для хранения и транспортировки
  • Вес 3,15 кг

Тележка Falcon Eyes PT-20 не совместима с видеоштативом Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H.

Характеристики:

  • Модель: Falcon Eyes PT-20
  • Максимальная нагрузка: 20 кг
  • Радиус тележки: 80–120 см
  • Фиксаторы секций: клипсовые
  • Профиль труб: круглый Ø 22/19 мм
  • Длина в сложенном виде: 55 см
  • Диаметр колес: 75 мм
  • Тормоз: есть, на 3-х колесах
  • Материал: алюминиевый сплав, пластик
  • Вес: 3,15 кг
  • Размер упаковки: 185х190х570 мм
  • Вес с упаковкой: 3,76 кг
Комплектация:
  • Тележка Falcon Eyes PT-20
  • Чехол