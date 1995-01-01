Тележка Falcon Eyes PT-15 для штатива
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Описание
Falcon Eyes PT-15 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 15 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.
Назначение тележки
Операторская тележка PT-15 предназначена для создания плавного, стабилизированного движения камеры во время видеосъемки. С ее помощью выполняют профессиональные приемы: проводки камеры по прямой и по дуге, а также повороты вокруг объекта. Модель будет полезна видеографам как в студии, так и на выезде, где важны точное позиционирование и быстрая смена ракурсов.
Конструкция и материалы
Основу тележки составляет каркас из легкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при малом весе (1,75 кг). Прочные пластиковые элементы в менее нагруженных узлах и резиновые колеса делают конструкцию практичной, не добавляя лишней нагрузки при транспортировке оборудования.
Телескопическая платформа и крепление штатива
Модель PT-15 предназначена для работы со штативами, оснащенными обычными ногами и резиновыми наконечниками. Надежную фиксацию оборудования обеспечивают винтовые зажимы с подпятниками, которые плотно обхватывают опоры и предотвращают смещение во время движения.
Регулируемый радиус платформы от 68 до 94 см позволяет оптимально размещать оборудование разных размеров. Телескопическая система ног фиксируется клипсовыми механизмами: для изменения диаметра платформы достаточно ослабить фиксаторы и выдвинуть секции на нужную длину.
Система складывания и переноски
Тележка быстро раскладывается — ноги фиксируются в рабочем положении щелчком подпружиненных кнопок. Для складывания достаточно поднять фиксаторы и сложить конструкцию, зафиксировав ноги лентой-липучкой. В сложенном виде тележка занимает минимум места и убирается в идущий в комплекте чехол на молнии. Центральный узел служит удобной ручкой для переноски сложенной тележки.
Колесная база и маневренность
Три резиновых колеса диаметром 50 мм гарантируют плавный и бесшумный ход, что особенно важно при видеосъемке. Благодаря повороту колес на 360 градусов тележка обладает высокой маневренностью в ограниченном пространстве. На каждом колесе установлен индивидуальный тормоз для надежной фиксации во время работы.
Особенности:
- Складная алюминиевая конструкция
- Нагрузка до 15 кг
- Регулируемый радиус платформы 68–94 см
- Три колеса диаметром 50 мм с индивидуальными тормозами
- Совместимость с обычными ножками (резиновыми наконечниками)
- Система быстрого складывания с фиксацией липучкой
- Удобная ручка для переноски
- Плотный чехол для хранения и транспортировки
- Вес 1,75 кг
Характеристики:
- Модель: Falcon Eyes PT-15
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Радиус тележки: 68–94 см
- Ширина захвата: 62–88 см
- Фиксаторы секций: клипсовые
- Профиль труб: Круглый Ø 29/26 мм
- Длина в сложенном виде: 43 см
- Диаметр колес: 50 мм
- Тормоз: есть, на 3-х колесах
- Материал: алюминиевый сплав, пластик
- Вес: 1,75 кг
- Размер упаковки: 140х170х450 мм
- Вес с упаковкой: 2,1 кг
- Тележка Falcon Eyes PT-15
- Чехол