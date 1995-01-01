Falcon Eyes PT-15 — это складная алюминиевая тележка для мобильного перемещения штативов с нагрузкой до 15 кг. Ее ключевые преимущества — три колеса с тормозами, регулируемый радиус и легкая, но прочная конструкция.

Назначение тележки

Операторская тележка PT-15 предназначена для создания плавного, стабилизированного движения камеры во время видеосъемки. С ее помощью выполняют профессиональные приемы: проводки камеры по прямой и по дуге, а также повороты вокруг объекта. Модель будет полезна видеографам как в студии, так и на выезде, где важны точное позиционирование и быстрая смена ракурсов.

Конструкция и материалы

Основу тележки составляет каркас из легкого алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при малом весе (1,75 кг). Прочные пластиковые элементы в менее нагруженных узлах и резиновые колеса делают конструкцию практичной, не добавляя лишней нагрузки при транспортировке оборудования.

Телескопическая платформа и крепление штатива

Модель PT-15 предназначена для работы со штативами, оснащенными обычными ногами и резиновыми наконечниками. Надежную фиксацию оборудования обеспечивают винтовые зажимы с подпятниками, которые плотно обхватывают опоры и предотвращают смещение во время движения.

Регулируемый радиус платформы от 68 до 94 см позволяет оптимально размещать оборудование разных размеров. Телескопическая система ног фиксируется клипсовыми механизмами: для изменения диаметра платформы достаточно ослабить фиксаторы и выдвинуть секции на нужную длину.

Система складывания и переноски

Тележка быстро раскладывается — ноги фиксируются в рабочем положении щелчком подпружиненных кнопок. Для складывания достаточно поднять фиксаторы и сложить конструкцию, зафиксировав ноги лентой-липучкой. В сложенном виде тележка занимает минимум места и убирается в идущий в комплекте чехол на молнии. Центральный узел служит удобной ручкой для переноски сложенной тележки.

Колесная база и маневренность

Три резиновых колеса диаметром 50 мм гарантируют плавный и бесшумный ход, что особенно важно при видеосъемке. Благодаря повороту колес на 360 градусов тележка обладает высокой маневренностью в ограниченном пространстве. На каждом колесе установлен индивидуальный тормоз для надежной фиксации во время работы.

Особенности:

Складная алюминиевая конструкция

Нагрузка до 15 кг

Регулируемый радиус платформы 68–94 см

Три колеса диаметром 50 мм с индивидуальными тормозами

Совместимость с обычными ножками (резиновыми наконечниками)

Система быстрого складывания с фиксацией липучкой

Удобная ручка для переноски

Плотный чехол для хранения и транспортировки

Вес 1,75 кг

Характеристики:

Модель: Falcon Eyes PT-15

Falcon Eyes PT-15 Максимальная нагрузка: 15 кг

15 кг Радиус тележки: 68–94 см

68–94 см Ширина захвата: 62–88 см

62–88 см Фиксаторы секций: клипсовые

клипсовые Профиль труб: Круглый Ø 29/26 мм

Круглый Ø 29/26 мм Длина в сложенном виде: 43 см

43 см Диаметр колес: 50 мм

50 мм Тормоз: есть, на 3-х колесах

есть, на 3-х колесах Материал: алюминиевый сплав, пластик

алюминиевый сплав, пластик Вес: 1,75 кг

1,75 кг Размер упаковки: 140х170х450 мм

140х170х450 мм Вес с упаковкой: 2,1 кг

Комплектация: