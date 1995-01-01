Стойка журавль Falcon Eyes LSB-218MH предназначена для точного позиционирования цифровых фото- и видеокамер весом до 4-6 кг в студийном пространстве. Конструкция представляет собой комплексное решение: стальная стойка с телескопической колонной, съемная перекладина-журавль, набор съемных роликов с тормозами и груз-противовес массой 6 кг.

Кран-стойка разработана для фотографов и видеографов, работающих в различных жанрах съемки, где требуется точное позиционирование оборудования над моделью или объектом.

Устойчивая тренога с регулируемой колонной

Конструкция стойки представляет собой телескопическую двухсекционную колонну, установленную на прочную треногу с размахом ног 120 см. Высоту стойки можно плавно регулировать от 110 до 218 см. Пружинная амортизация секций гарантирует дополнительную безопасность: при случайном ослаблении фиксатора механизм предотвращает резкое падение оборудования.

Для мобильности кран-стойка оснащена съемными роликами диаметром 75 мм с индивидуальными тормозами. Это позволяет легко перемещать собранную конструкцию по студии и быстро демонтировать колеса для стационарной установки.

Телескопическая перекладина и система балансировки

Двухсекционная перекладина-журавль плавно выдвигается от 145 до 250 см, обеспечивая точное позиционирование камеры над объектом съемки. Для удобного подъема и опускания стрелы предусмотрена эргономичная рукоятка на одном из узлов перекладины. Вдоль всей конструкции расположены кабельные скобы для аккуратной фиксации и организации кабелей и проводов питания, что предотвращает их запутывание и повреждение во время регулировок. Комплектный груз-противовес массой 6 кг гарантирует безопасную работу с вынесенной нагрузкой, предотвращая опрокидывание конструкции.

Прецизионное управление крепежным узлом

На конце перекладины расположен червячный механизм с поворотным колесом, управляющий положением наконечника журавля со съемным шпиготом с резьбой 1/4" и 3/8". Поворотное колесо на противоположном конце стрелы обеспечивает плавный и точный разворот крепежного узла на 170° без люфтов. На шпигот устанавливается шаровая мини-головка, которая позволяет фиксировать камеру в любом положении.

Надежное исполнение

Все основные узлы стойки и перекладины изготовлены из высокопрочной стали, что гарантирует максимальную жесткость конструкции и отсутствие люфтов даже при полном вылете стрелы. Секции стойки диаметром 40/35 мм и перекладины 35/30 мм гарантируют оптимальное соотношение прочности и минимального веса. Металлическое исполнение критических элементов — зажимов, соединительной муфты и кронштейна противовеса — обеспечивает долговечность эксплуатации в интенсивном студийном режиме.

Особенности:

Грузоподъемность до 4-6 кг для работы с профессиональными фото- и видеокамерами.

Широкая регулировка высоты стойки от 110 до 218 см для съемки с любого уровня.

Встроенная пружинная амортизация обеспечивает безопасность установленного оборудования.

Съемные ролики с тормозами для легкого перемещения по студии и надежной фиксации на месте.

Телескопическая перекладина с вылетом от 145 до 250 см для работы над объектом съемки.

Плавный червячный механизм с поворотом на 170° для точного позиционирования камеры.

Комплектный противовес 6 кг обеспечивает необходимый баланс с установленной на стреле камерой.

Кабельные скобы для аккуратного размещения проводов.

Двусторонний съемный шпигот с резьбой 1/4" и 3/8" с шаровой мини-головкой.

Полностью металлическая конструкция основных узлов для максимальной прочности и долговечности.

Характеристики:

Модель: LSB-218MH

LSB-218MH Полезная нагрузка: 4-6 кг

4-6 кг Количество секций стойки: 2

2 Максимальная высота стойки: 218 см

218 см Минимальная высота стойки: 110 см

110 см Диаметр секций стойки: 40 / 35 мм

40 / 35 мм Размах треноги: 120 см

120 см Диаметр профиля ног: 25 мм

25 мм Амортизация: пружинная

пружинная Количество: секций перекладины 2

2 Длина перекладины: 145 - 250 см

145 - 250 см Диаметр секций перекладины: 35 / 30 мм

35 / 30 мм Крепежный адаптер: Двусторонний винт (шпигот) 1/4’’, 3/8’’с шаровой мини-головкой

Двусторонний винт (шпигот) 1/4’’, 3/8’’с шаровой мини-головкой Механизм поворота шпигота: Червячный, 170°

Червячный, 170° Диаметр колес: 75 мм

75 мм Основной материал: сталь

сталь Груз-противовес: 6 кг

6 кг Вес стойки: 3,9 кг

3,9 кг Вес перекладины: 5,4 кг

5,4 кг Общий вес в сборе: 17 кг

17 кг Размер упаковки: 135 х 1645 х 230 мм

135 х 1645 х 230 мм Вес с упаковкой: 18,85 кг

Комплектация: