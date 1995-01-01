Стойка-журавль Falcon Eyes LSB-218MH, до 6 кг, с противовесом
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Описание
Стойка журавль Falcon Eyes LSB-218MH предназначена для точного позиционирования цифровых фото- и видеокамер весом до 4-6 кг в студийном пространстве. Конструкция представляет собой комплексное решение: стальная стойка с телескопической колонной, съемная перекладина-журавль, набор съемных роликов с тормозами и груз-противовес массой 6 кг.
Кран-стойка разработана для фотографов и видеографов, работающих в различных жанрах съемки, где требуется точное позиционирование оборудования над моделью или объектом.
Устойчивая тренога с регулируемой колонной
Конструкция стойки представляет собой телескопическую двухсекционную колонну, установленную на прочную треногу с размахом ног 120 см. Высоту стойки можно плавно регулировать от 110 до 218 см. Пружинная амортизация секций гарантирует дополнительную безопасность: при случайном ослаблении фиксатора механизм предотвращает резкое падение оборудования.
Для мобильности кран-стойка оснащена съемными роликами диаметром 75 мм с индивидуальными тормозами. Это позволяет легко перемещать собранную конструкцию по студии и быстро демонтировать колеса для стационарной установки.
Телескопическая перекладина и система балансировки
Двухсекционная перекладина-журавль плавно выдвигается от 145 до 250 см, обеспечивая точное позиционирование камеры над объектом съемки. Для удобного подъема и опускания стрелы предусмотрена эргономичная рукоятка на одном из узлов перекладины. Вдоль всей конструкции расположены кабельные скобы для аккуратной фиксации и организации кабелей и проводов питания, что предотвращает их запутывание и повреждение во время регулировок. Комплектный груз-противовес массой 6 кг гарантирует безопасную работу с вынесенной нагрузкой, предотвращая опрокидывание конструкции.
Прецизионное управление крепежным узлом
На конце перекладины расположен червячный механизм с поворотным колесом, управляющий положением наконечника журавля со съемным шпиготом с резьбой 1/4" и 3/8". Поворотное колесо на противоположном конце стрелы обеспечивает плавный и точный разворот крепежного узла на 170° без люфтов. На шпигот устанавливается шаровая мини-головка, которая позволяет фиксировать камеру в любом положении.
Надежное исполнение
Все основные узлы стойки и перекладины изготовлены из высокопрочной стали, что гарантирует максимальную жесткость конструкции и отсутствие люфтов даже при полном вылете стрелы. Секции стойки диаметром 40/35 мм и перекладины 35/30 мм гарантируют оптимальное соотношение прочности и минимального веса. Металлическое исполнение критических элементов — зажимов, соединительной муфты и кронштейна противовеса — обеспечивает долговечность эксплуатации в интенсивном студийном режиме.
Особенности:
- Грузоподъемность до 4-6 кг для работы с профессиональными фото- и видеокамерами.
- Широкая регулировка высоты стойки от 110 до 218 см для съемки с любого уровня.
- Встроенная пружинная амортизация обеспечивает безопасность установленного оборудования.
- Съемные ролики с тормозами для легкого перемещения по студии и надежной фиксации на месте.
- Телескопическая перекладина с вылетом от 145 до 250 см для работы над объектом съемки.
- Плавный червячный механизм с поворотом на 170° для точного позиционирования камеры.
- Комплектный противовес 6 кг обеспечивает необходимый баланс с установленной на стреле камерой.
- Кабельные скобы для аккуратного размещения проводов.
- Двусторонний съемный шпигот с резьбой 1/4" и 3/8" с шаровой мини-головкой.
- Полностью металлическая конструкция основных узлов для максимальной прочности и долговечности.
Характеристики:
- Модель: LSB-218MH
- Полезная нагрузка: 4-6 кг
- Количество секций стойки: 2
- Максимальная высота стойки: 218 см
- Минимальная высота стойки: 110 см
- Диаметр секций стойки: 40 / 35 мм
- Размах треноги: 120 см
- Диаметр профиля ног: 25 мм
- Амортизация: пружинная
- Количество: секций перекладины 2
- Длина перекладины: 145 - 250 см
- Диаметр секций перекладины: 35 / 30 мм
- Крепежный адаптер: Двусторонний винт (шпигот) 1/4’’, 3/8’’с шаровой мини-головкой
- Механизм поворота шпигота: Червячный, 170°
- Диаметр колес: 75 мм
- Основной материал: сталь
- Груз-противовес: 6 кг
- Вес стойки: 3,9 кг
- Вес перекладины: 5,4 кг
- Общий вес в сборе: 17 кг
- Размер упаковки: 135 х 1645 х 230 мм
- Вес с упаковкой: 18,85 кг
Комплектация:
- Стойка журавль с поворотным механизмом – 1 шт.
- Шаровая мини-головка – 1 шт.
- Ролики – 3 шт.
- Кабельные скобы – 3 шт.
- Рукоятка журавля – 1 шт.
- Груз-противовес с фиксатором – 1 шт.