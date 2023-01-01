Описание

Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S – настольный штатив с гибкими шаровыми ножками из прочного ABS-пластика, предназначен для установки компактных цифровых камер весом до 250 г, мобильных телефонов или экшн-камер GoPro. Также можно установить небольшой осветитель (вспышку, светодиодную панель), микрофон или другой аксессуар для съемки, имеющий посадочное резьбовое отверстие 1/4”. Штатив также можно использовать в качестве рукоятки для камеры при съемке фото и видео с рук (селфи, блог).

Компактные размеры позволяют носить его в небольшой сумке или кармане. Вы можете взять штатив с собой в поход, на прогулку по городу, на съемку спортивных мероприятий или любых событий. Минимальная высота штатива 55 мм даст возможность использовать камеру для макросъемки и съемки с нижних ракурсов.

Гибкая конструкция штатива с резиновыми кольцами позволяет разместить камеру не только на ровной поверхности стола, но и, к примеру, закрепить ее на перекладинах или поручнях, перилах, ветках, дверях, зафиксировать на шероховатом каменном выступе или установить на песке.

Ножки штатива представляют собой 4 секции гибких шарнирных соединений, которые сгибаются в любом направлении под любым углом и сохраняют свое положение, надежно фиксируя съемочное оборудование. Резиновые опоры и кольца, расположенные на каждом шарнире, предохраняют соприкасающуюся поверхность от повреждения. Гибкость ножек сохраняется даже при многократном использовании.

В комплект входит адаптер для крепления смартфона с шириной захвата до 80 мм и адаптер для крепления экшн-камер GoPro. Адаптер для смартфона предназначен для установки мобильных устройств шириной от 55 до 80 мм, закрепляется на штативе в горизонтальном и вертикальном положении.