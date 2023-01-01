Описание

Фотоштатив Falcon Eyes Hangman 175 Pro универсальный устойчивый 4-секционный алюминиевый штатив с механизмом наклона центральной колонны предназначен для стабилизации изображения при фотосъёмке зеркальными фотоаппаратами весом до 8 кг. Штатив позволяет выбрать любую точку съемки и подходит для самых различных фото- и видеосъёмок. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 33, 28, 25 и 22 мм), зажимы секций – из прочного ABS пластика. Максимальная высота 172 см. Подготовка штатива к работе происходит быстро и легко. Купить штатив Falcon Eyes Hangman 175 Pro можно фотографам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры.

Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной — 172 см, минимальная рабочая высота с центральной колонной в вертикальном положении — 40 см. Длина в сложенном виде — 52 см.

Механизм наклона и поворота центральной колонны

Особенностью штатива Falcon Eyes Hangman 175 Pro является механизм наклона и поворота центральной колонны, который позволяет установить колонну горизонтально и поворачивать её относительно оси основания штатива. Такая конструкция значительно расширяет творческие возможности для съемки и точного кадрирования.

В новой версии штатива механизм наклона был значительно доработан. Во первых он был вынесен из основания штатива (из штативной короны). Теперь повернуть центральную колонну можно быстрее и проще. Новая конструкция с клипсовым зажимом и предохранителем, выполненная из алюминиевого сплава надёжно фиксирует любой угол наклона центральной колонны. Более того, механизм наклона теперь позволяет перевернуть колонну на 180°. Как и прежде для перевода колонны в наклонное положение не требуется разборка или применение ключей. Таким образом, минимальная рабочая высота теперь ни чем не ограничена.

Поворотная часть механизма снабжена винтовым фиксатором, а в основании механизма нанесена шкала от 0 до 360° с шагом 15°.

Центральная колонна

Площадка для установки головки для камеры снабжена реверсивным винтом с резьбой 1/4“ и 3/8“. На данный штатив возможно установить широкий ряд фотоголовок. Для предотвращения жёсткого удара при складывании центральной колонны, под площадкой предусмотрен амортизатор в виде эластичного кольца.

Для предотвращения проворачивания колонны в короне штатива, она изготовлена из профильной трубы специального сечения и снабжена фторопластовой прокладкой.

От выпадения из штатива, колонна снабжена подпружиненным предохранителем.

Для дополнительного усиления в основании колонны находится подпружиненный крюк для груза.

Четыре секции ног

Четыре секции ножек штатива изготовлены из алюминиевого сплава. Анодированное покрытие обеспечивает сопротивление ржавчине, а большой диаметр секций позволяет уменьшить вибрацию. Диаметр ножек штатива — 33, 28, 25 и 22 мм. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками из ABS пластика. При ослаблении клипсового фиксатора — возможна регулировка зажима винтом.

Ножки штатива имеют фиксаторы угла наклона которые расположены на верхних секциях ножек — у их основания. Селекторы угла расстановки ног позволяют зафиксировать каждую ногу на любом из трех заданных углов независимо друг от друга, это обеспечивает большую гибкость для позиционирования камеры и дает возможность использовать в качестве опоры ступени, камни или другие сложные поверхности, а также проводить съемку с нижней точки.

Механизм фиксации и шарнир наклона ножек изготовлены на высокоточном CNC оборудовании.

Все три верхние секции ножек снабжены накладками-рукавами из вспененного материала. Это обеспечивает комфортное удержание штатива в холодное время года.

На концах штативных ног размещены съёмные пятки с резиновыми наконечниками.

Пузырьковые уровни

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями. Один установлен в основании штатива, а второй на площадке для установки головки. Выставить камеру в горизонтальной плоскости не составит труда. Более того, уровень, установленный в основании площадки имеет возможность вращаться вокруг центральной колонны.

Чехол и кистевой ремень в комплекте

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с ручками и регулируемым по длине наплечным ремнём.

Также для удобства переноски в комплекте предусмотрен кистевой ремень.